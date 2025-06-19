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        Yangında yanan 80 bin lirasını Merkez Bankası yeniledi, büyük sevinç yaşadı

        ANTALYA'nın Serik ilçesinde Ahmet (80) ve Ayşe Özkan (67) çiftinin evinde çıkan yangında eşyalarının yanı sıra 80 bin TL'si de yandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 11:47 Güncelleme: 19.06.2025 - 11:50
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        Yangında yanan 80 bin lirasını Merkez Bankası yeniledi, büyük sevinç yaşadı
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        ANTALYA'nın Serik ilçesinde Ahmet (80) ve Ayşe Özkan (67) çiftinin evinde çıkan yangında eşyalarının yanı sıra 80 bin TL'si de yandı. Büyük üzüntü yaşayan Özkan çiftinin yanan paraları, muhtarın girişimleriyle Merkez Bankası tarafından yenileriyle değiştirildi. 80 bin TL'sine yeniden kavuşan Özkan çiftine, yeni bir ev için de harekete geçildi.

        Olay, 5 Haziran sabahı Serik ilçesi Karataş Mahallesi’ndeki Ahmet ve Ayşe Özkan çiftinin oturduğu müstakil kerpiç evde meydana geldi. Ahmet Özkan, eve yeni aldığı ocak tüpünü taktıktan sonra çakmakla kaçak olup olmadığını kontrol etmek istedi. Çakmağın ateşlenmesiyle tüp alev aldı. Büyük panik yaşayan Ahmet ve Ayşe Özkan, kendisini evin dışına attı. Mahallelinin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, yangına müdahale ederek, kısa sürede söndürdü. Kerpiç ev kullanılamaz hale gelirken, Özkan çiftine ait 80 bin TL'nin de yandığı belirlendi. Yangında Ahmet Özkan, vücudunun çeşitli yerlerinden hafif yaralandı. Yangının ardından Karataş Mahallesi Muhtarı Sadi Kahya, çifte yardım için harekete geçti. Kahya'nın girişimleriyle yanık paralar, Merkez Bankası tarafından yenisiyle değiştirilerek Ahmet ve Ayşe Özkan'a teslim edildi. Yangın sonrası üzülen Özkan çifti 80 bin TL'sine kavuşunca büyük sevinç yaşadı.

        'KENDİSİ İÇİN ÇOK İYİ MORAL OLDU'

        Karataş Mahallesi Muhtarı Sadi Kahya, "Ahmet amcamızın evinde yangın çıkmıştı. Eşyalarla birlikte biriktirmiş olduğu 80 bin TL de yanmıştı. Yangın sonrası Merkez Bankası ile iletişime geçtik. Yangında kurtarılan yanık haldeki paralar yapılan incelemeler sonucunda yenisiyle değiştirildi. Biz de 80 bin TL'yi Ahmet amcamıza teslim ettik. Kendisi için çok iyi moral oldu. Aynı şekilde yanan evi için de ilgili kurumlarla görüşmelerimiz devam ediyor. İnşallah kendisini parasının ardından yeni bir eve kavuşturmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

        'ELİNDEN GELENİ YAPTI'

        Ahmet Özkan da büyük mutluluk yaşadığını belirterek, "Allah devletimizden ve muhtarımızdan razı olsun. Muhtarımız yangın sonrası bizlerle çok ilgilendi, yanan paraların değişmesi için elinden geleni yaptı. Kendisine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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