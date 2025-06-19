Yangında yanan 80 bin lirasını Merkez Bankası yeniledi, büyük sevinç yaşadı

ANTALYA'nın Serik ilçesinde Ahmet (80) ve Ayşe Özkan (67) çiftinin evinde çıkan yangında eşyalarının yanı sıra 80 bin TL'si de yandı. Büyük üzüntü yaşayan Özkan çiftinin yanan paraları, muhtarın girişimleriyle Merkez Bankası tarafından yenileriyle değiştirildi. 80 bin TL'sine yeniden kavuşan Özkan çiftine, yeni bir ev için de harekete geçildi.

Olay, 5 Haziran sabahı Serik ilçesi Karataş Mahallesi’ndeki Ahmet ve Ayşe Özkan çiftinin oturduğu müstakil kerpiç evde meydana geldi. Ahmet Özkan, eve yeni aldığı ocak tüpünü taktıktan sonra çakmakla kaçak olup olmadığını kontrol etmek istedi. Çakmağın ateşlenmesiyle tüp alev aldı. Büyük panik yaşayan Ahmet ve Ayşe Özkan, kendisini evin dışına attı. Mahallelinin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, yangına müdahale ederek, kısa sürede söndürdü. Kerpiç ev kullanılamaz hale gelirken, Özkan çiftine ait 80 bin TL'nin de yandığı belirlendi. Yangında Ahmet Özkan, vücudunun çeşitli yerlerinden hafif yaralandı. Yangının ardından Karataş Mahallesi Muhtarı Sadi Kahya, çifte yardım için harekete geçti. Kahya'nın girişimleriyle yanık paralar, Merkez Bankası tarafından yenisiyle değiştirilerek Ahmet ve Ayşe Özkan'a teslim edildi. Yangın sonrası üzülen Özkan çifti 80 bin TL'sine kavuşunca büyük sevinç yaşadı.