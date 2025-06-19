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        İnşaattan düşüp yaralanan işçi: Ambulans çağrılmasına izin vermediler

        ANTALYA'daçalıştığı inşaatın 2'nci katından düşen Suriyeli Muhtaz Eladil'in (38), beli ve kolunda kırıklar oluştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 12:33 Güncelleme: 19.06.2025 - 12:35
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        İnşaattan düşüp yaralanan işçi: Ambulans çağrılmasına izin vermediler
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        ANTALYA'daçalıştığı inşaatın 2'nci katından düşen Suriyeli Muhtaz Eladil'in (38), beli ve kolunda kırıklar oluştu. Sigortasız ve kayıt dışı çalıştırıldığını belirten Eladil, "Yemek getiren kurye olayı gördü, ambulans çağıracaktı ama inşaattakiler izin vermedi" dedi.

        Olay, geçen yıl 19 Eylül'de öğle saatlerinde Döşemealtı ilçesine bağlı Altınkale Mahallesi'nde yapımı süren 2 katlı bir konut inşaatında meydana geldi. Hatay'da geçici koruma kapsamında yaşayan ve çalışmak üzere Antalya'ya gelen Muhtaz Eladil, müteahhitliğini E.A. ve İ.A.'nın yaptığı, özel bir mimarlık şirketine ait projede, taşeron şirkete bağlı inşaat işçisi olarak işe başladı. İddiaya göre, güvenlik önlemleri alınmadan çatı katında çalıştığı sırada yere döşenen karo fayansların üzerine basan Eladil, ayağının kayması sonucu 2'nci kattan zemine düştü. Beli ve kolunda kırıklar oluşan Muhtaz Eladil, geçirdiği ameliyatın ardından çalışamaz duruma geldi. Eladil'in avukatı aracılığıyla şikayetçi olduğu olaya ilişkin adli ve idari soruşturma başlatıldı.

        '7 AYDIR NE ÇALIŞABİLİYORUM NE DE GELİRİM VAR'

        Muhtaz Eladil, DHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Çatıdaydım, yere karo fayans döşemişler. Dikkat etmeden bastım, ayağım kaydı ve düştüm. Bize yemek getiren kadın kurye olayı gördü, ambulans çağıracaktı ama inşaattakiler izin vermedi. Kendi araçlarıyla özel hastaneye götürdüler. Belimden ve kolumdan ameliyat oldum. Belimde ve sol kolumda kırıklar mevcut. 7 aydır ne çalışabiliyorum ne de gelirim var" diye konuştu.

        'DİĞER İŞÇİLER DE SİGORTASIZ’

        Eladil'in avukatı Zeynel Sayar da müvekkilinin sigortasız çalıştırıldığını belirterek, "Müvekkilimiz Hatay'dan gelmiş, geçici koruma statüsünde. İnşaatta sigortasız şekilde çalıştırılmış. Aynı şantiyede çalışan diğer işçiler de Suriyeli ve sigortasız. Olayın ardından durumu örtbas etmeye çalışmışlar. 112'yi aramayıp özel araçla götürmeleri, iş kazasının üstünü örtme çabasıdır. İş güvenliği eğitimi verilmemiş, hiçbir koruyucu önlem alınmamış. Hem maddi hem manevi tazminat için süreci başlattık" dedi.

        İDDİALARA CEVAP VERMEDİLER

        Müteahhitliğini E.A. ve İ.A.'nın yaptığı özel mimarlık şirketinden ise konuyla ilgili iddialara cevap verilmedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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