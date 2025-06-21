300 bin öğrenci gençlik kamplarında olacak

GENÇLİKve Spor Bakanlığı'nca yaz tatilinde düzenlenen gençlik kampları, bu yıl 24 ilde 35 gençlik kampında 300 bin öğrencinin katılımıyla gerçekleşecek. En yoğun talep gören illerden Antalya'da 10 bin öğrenci misafir edilecek, öğrenciler hem orman hem denizle buluşacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın birçok ilde düzenlediği gençlik kampları, gençlerin yaz tatillerini verimli ve eğlenceli geçirmeleri için büyük bir fırsat sunuyor. 18 yaşından küçük kampçılar için mavi (deniz) ve yeşil (doğa) kamplarıyla 24 ildeki 35 gençlik kampında 300 bin öğrenci misafir edilecek. Kampların düzenleneceği iller Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aydın, Batman, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Hatay, İstanbul, Karabük, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Muş'tan oluşuyor.

DENİZ İMKANI, TARİHİ ATMOSFER

Gençlik kamplarının en çok talep gören illerinden biri olan Antalya'da, bu yıl Kepez ilçesi Duacı bölgesindeki ormanda bulunan Antalya Alaaddin Keykubat Gençlik Kampı'nda Türkiye'nin birçok ilinden katılımla 10 bin öğrenci ağırlanacak. Bungalov evlerde konaklayacak bu öğrenciler kampta voleybol, basketbol, tenis, badminton, mini futbol, masa tenisi, yapay tırmanış duvarı, el sanatları, tiyatro, müzik, halk oyunları gibi çeşitli aktivitelere katılacak. Öğrenciler, Antalya'da denize de girebilecek ve ayrıca kentin tarihi ve turistik bölgelerine de geziler düzenlenecek.