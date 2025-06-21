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        Serinlemek için girdiği denizde boğuldu

        ANTALYA'nın Aksu ilçesinde serinlemek için denize giren Melek Gökçe (31), boğularak hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 15:25 Güncelleme: 21.06.2025 - 15:30
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        Serinlemek için girdiği denizde boğuldu
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        ANTALYA'nın Aksu ilçesinde serinlemek için denize giren Melek Gökçe (31), boğularak hayatını kaybetti.

        Olay, dün akşam saat 22.00 sıralarında Kundu Mahallesi Kundu Sahili'nde meydana geldi. Yakınlarıyla beraber sahile giden Melek Gökçe, bir süre sonra denizde çırpınmaya başladı. Sudan çıkarılan Gökçe'ye ilk müdahaleyi çevredekiler yaparken; durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, Gökçe'ye kıyıda müdahalede bulundu. Melek Gökçe, olay yerinde hayatını kaybetti. Melek Gökçe'nin yeni evlendiği ve Kütahya'dan Antalya Aksu'ya gelin geldiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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