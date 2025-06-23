Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Kırsaldaki çocuklara portatif yüzme havuzu

        GENÇLİK ve Spor Bakanlığı'nın 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi kapsamında Antalya'nın kırsalındaki 14 bölgeye portatif yüzme havuzları kuruldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 10:01 Güncelleme: 23.06.2025 - 10:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırsaldaki çocuklara portatif yüzme havuzu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        GENÇLİK ve Spor Bakanlığı'nın 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi kapsamında Antalya'nın kırsalındaki 14 bölgeye portatif yüzme havuzları kuruldu. Çocuklar bu havuzlarda hem yüzme öğrenecek hem de yaz boyunca serinleyebilecek. Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, "Bakanlığımızın illerimize gönderdiği portatif havuzlarla eğitimler veriyoruz. İnanılmaz çok talep görüyor" dedi.

        Okulların tatil olması ve havaların ısınmasıyla Türkiye'nin birçok bölgesinde deniz, havuz, göl ve gölet gibi yüzme alanlarına ilgi artıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi kapsamında da yüzme havuzu olmayan özellikle de kırsal veya dezavantajlı bölgelere portatif havuzlar kuruluyor. Bu havuzlarda yaz tatili boyunca öğrencilere hem yüzme kursları veriliyor hem de yüzme etkinlikleri düzenleniyor. Antalya'da bu proje kapsamında deniz ve havuzlara ulaşım problemi veya imkan sorunu yaşanan bölgelere, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nce portatif havuzlar kuruldu.

        'YÜZME EN ÇOK TALEP GÖSTERİLEN BRANŞLARDAN BİRİ'

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, "Ülkemiz artık spor tesis anlamında Avrupa'nın en modern tesislerinde olan tüm ekipmanlarla en güzel tesislerle gençlerine ve çocuklarına spor eğitimi gerek performans gerek bir hobi ya da bir spor branşıyla uğraşmak anlamında imkanlar sunuyoruz. Bunlardan biri de yüzme havuzlarımız. Yüzme, bizim yaşadığımız şehrimiz için olduğu kadar 81 ilimizde de çocuk ve gençlerin en çok talep gösterdiği önemli branşlardan biri. Yüzme havuzumuz olmayan ilçelerimizde çocuklar ve gençlere yüzme öğretmek adına bakanlığımızın illerimize gönderdiği portatif havuzlarla eğitimler veriyoruz. İnanılmaz çok talep görüyor" dedi.

        'YETİŞKİNLERİMİZE DAHİ YÜZME EĞİTİMLERİ VERİYORUZ'

        'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesiyle çıkılan bu yolda Türkiye genelinde artık milyonlarca genç ve çocuğa yüzme öğretildiğini anlatan Gürhan, "Yüzme eğitimlerimiz devam ediyor. Akseki'de, İbradı'da yüzme havuzumuzun olmadığı ilçelerimizin tamamında 14 portatif yüzme havuzumuzla bu gençlerimize yüzme eğitimi veriyoruz. Bunun yanında yüzme tesislerimizde de inanılmaz bir yüzme talebi var. Bu şehrin bütün gençlerine, bütün çocuklarına ve yüzme bilmeyen yetişkinleri için saatleri oluşturduk. Yetişkinlerimize dahi yüzme eğitimleri veriyoruz" diye konuştu.

        SİTELERİN HAVUZUNDA DA ANTRENÖRLÜ EĞİTİM

        Tesislere uzak olan bölgelerde, havuzu olan sitelerde uygun şartlar oluşturulduğu durumda, antrenör görevlendirildiğini kaydeden Yavuz Gürhan, "Belirlenen saatlerde biz gidip yüzme eğitimleri veriyoruz. Her çocuğumuz yüzme öğrensin, her çocuğumuz bir spor branşıyla muhakkak uğraşsın istiyoruz. Portatif havuzlar için yüzme bilen ve bilmeyenlerin gruplarını ayırıyoruz. Örneğin Akseki'de kurulan portatif havuzdan yüzme eğitimleri dışında yüzme bilen çocuklar da faydalanıyor. Gün boyu bölgesine ve iklimine göre, faydalanma süresine göre herkesi havuzlarımızda yüzme öğretmeye, yüzme biliyorsa onlara oluşturduğumuz farklı gruplarla, yüzme eğitimlerini almalarına devam ediyoruz. Zaman zaman burada yetenekli gördüğümüz ve diğer akranlarına göre daha yetenekli olan çocukların farklı alanlarında, yüzme kulüplerimizle de temasa geçmelerini sağlayarak performans sporcusuna dönüşme yönünde de onlara destek oluyoruz" dedi.

        100 BİNE YAKIN KİŞİ YÜZME ÖĞRENİYOR

        Antalya'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün Konyaaltı, Kumluca ve Alanya ilçelerinde kuruma ait 3 yüzme havuzu bulunuyor. Bu yıl Elmalı, Korkuteli, Kumluca ve Manavgat dışındaki ilçelerde 14 portatif havuz oluşturuldu. Ayrıca diğer kurumlara ve sitelere ait havuzlar ve sahillerin de kullanıldığı yüzme kurslarında geçen yıl 82 noktada 65 antrenör ile toplamda 91 bin 234 kişiye yüzme kursu verildiği açıklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "'2 hafta' sözü İran'ı hazırlıksız yakalamak içindi"
        "'2 hafta' sözü İran'ı hazırlıksız yakalamak içindi"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şam'daki kilise saldırısına tepki: Lanetliyorum
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şam'daki kilise saldırısına tepki: Lanetliyorum
        Bakan Şimşek'ten Hürmüz Boğazı açıklaması
        Bakan Şimşek'ten Hürmüz Boğazı açıklaması
        NBA'de şampiyon Oklahoma City Thunder!
        NBA'de şampiyon Oklahoma City Thunder!
        ABD'de soru işareti: Uranyuma ne oldu?
        ABD'de soru işareti: Uranyuma ne oldu?
        ABD İran'ın nükleer tesislerine saldırdı! İsrail-İran hattında son durum
        ABD İran'ın nükleer tesislerine saldırdı! İsrail-İran hattında son durum
        Cimbom'un kaleci planı belli oldu!
        Cimbom'un kaleci planı belli oldu!
        Gazeteci Fatih Altaylı tutuklandı
        Gazeteci Fatih Altaylı tutuklandı
        "Arabam arızalandı" diye çağırdı... Miras için öldürdü!
        "Arabam arızalandı" diye çağırdı... Miras için öldürdü!
        Önce terlikleri, sonra cansız bedenleri bulundu
        Önce terlikleri, sonra cansız bedenleri bulundu
        Rus milyarder Bodrum'da aşka geldi
        Rus milyarder Bodrum'da aşka geldi
        Halı saha maçında kanlar içinde yere yığıldı!
        Halı saha maçında kanlar içinde yere yığıldı!
        Baba, oğlu ve gelinini öldürmüştü... Pekmez katliamında karar!
        Baba, oğlu ve gelinini öldürmüştü... Pekmez katliamında karar!
        Fransa Cumhurbaşkanı'nın otomobili Türkiye'ye geliyor
        Fransa Cumhurbaşkanı'nın otomobili Türkiye'ye geliyor
        Motorine indirim bekleniyor
        Motorine indirim bekleniyor
        İzin yerine para istenemez
        İzin yerine para istenemez
        Lüks araç satışı sigortaya yansıdı
        Lüks araç satışı sigortaya yansıdı
        Dünyanın en eski kitapçısı nerede?
        Dünyanın en eski kitapçısı nerede?
        Çok gezen mi bilir çok okuyan mı?
        Çok gezen mi bilir çok okuyan mı?
        Sıcaklıklar artmaya devam ediyor
        Sıcaklıklar artmaya devam ediyor

        Benzer Haberler

        Antalya'daki iki ayrı çöp evden 8 kamyon atık çıkarıldı
        Antalya'daki iki ayrı çöp evden 8 kamyon atık çıkarıldı
        YKS sonrası Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk
        YKS sonrası Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk
        GÜNCELLEME - Antalya'da makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
        GÜNCELLEME - Antalya'da makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
        Tarladaki karpuzları vatandaşa ücretsiz dağıttı
        Tarladaki karpuzları vatandaşa ücretsiz dağıttı
        Antalya'da arazi yangını; ormana sıçramaması için yoğun müdahale (2)
        Antalya'da arazi yangını; ormana sıçramaması için yoğun müdahale (2)
        Antalya'da arazi yangını; ormana sıçramaması için yoğun müdahale
        Antalya'da arazi yangını; ormana sıçramaması için yoğun müdahale