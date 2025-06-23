Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Yangında mahsur kaldığı evde kedisini bir an bile bırakmadı

        ANTALYA'da 3 katlı apartmanın 2'nci katındaki dairede çıkan yangında balkonda mahsur kalan Sinan Kürşat Kaya (31), ekipler tarafından kurtarılıp ambulansa alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 12:42 Güncelleme: 23.06.2025 - 12:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yangında mahsur kaldığı evde kedisini bir an bile bırakmadı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ANTALYA'da 3 katlı apartmanın 2'nci katındaki dairede çıkan yangında balkonda mahsur kalan Sinan Kürşat Kaya (31), ekipler tarafından kurtarılıp ambulansa alındı. Kaya, kucağından bir an olsun bırakmadığı kedisini, komşusuna bile vermedi.

        Kepez ilçesi Yıldırım Beyazıt Caddesi Zafer Mahallesi 2613'üncü Sokak’taki 3 katlı apartmanın 2'nci katındaki dairenin yatak odasında henüz bilinmeyen nedenle, saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Evde tek başına olan Sinan Kürşat Kaya, dumanların ve alevlerin yükseldiğini görünce kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştı ancak başarılı olamayınca arka balkona kaçtı. Yangını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler, alevlere müdahale edip, yangını yaklaşık 45 dakikalık çalışmayla söndürdü.

        İtfaiye ve sağlık ekipleri, arka balkonda kedisiyle mahsur kalan Kaya'yı da güvenli şekilde binadan çıkardı. Yangında kucağından bir an olsun indirmediği kedisini apartmandan çıkarılınca da bırakmayan Sinan Kürşat Kaya, bir komşusunun kedisini kendisine vermesi talebini de reddetti. Kaya, kucağındaki kedisiyle birlikte tedbir amaçlı ambulansla hastaneye götürüldü.

        'SESİMİ DUYDULAR'

        Yangını görüp yetkilileri arayan Hüsnü Karakaya, "Motorla eve gidiyordum. Alevlerin yükseldiğini gördüm. Görevlileri arayarak gelmesini sağladım. Evdeki kimse var mı diye baktım. Sesimi duydular ve aşağıya doğru indiler. Vatandaşlık görevimi yaptım" dedi.

        Ekipler, yangınla ilgili inceleme ve çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Devlet Bahçeli: Herkes kirli rolünü oynamakta
        Devlet Bahçeli: Herkes kirli rolünü oynamakta
        ABD İran'ın nükleer tesislerine saldırdı! İsrail-İran hattında son durum
        ABD İran'ın nükleer tesislerine saldırdı! İsrail-İran hattında son durum
        Sanders: ABD'lilere yine yalan söyleniyor
        Sanders: ABD'lilere yine yalan söyleniyor
        ABD'de soru işareti: Uranyuma ne oldu?
        ABD'de soru işareti: Uranyuma ne oldu?
        "'2 hafta' sözü İran'ı hazırlıksız yakalamak içindi"
        "'2 hafta' sözü İran'ı hazırlıksız yakalamak içindi"
        Dries Mertens'ten futbola veda kararı!
        Dries Mertens'ten futbola veda kararı!
        Kızını boğdu, kapısını kilitledi, 18 saat bekledi!
        Kızını boğdu, kapısını kilitledi, 18 saat bekledi!
        Şiddet mağduru kadın ile taksicinin zor anları!
        Şiddet mağduru kadın ile taksicinin zor anları!
        Trabzonspor'dan SPK'ya suç duyurusu
        Trabzonspor'dan SPK'ya suç duyurusu
        Güney Koreli fenomen 'Mhyochi'yi tacizden ağlatmıştı! İstenen ceza belli oldu!
        Güney Koreli fenomen 'Mhyochi'yi tacizden ağlatmıştı! İstenen ceza belli oldu!
        Fatma Acar, 45 yaşındaydı... Bir ot canından etti!
        Fatma Acar, 45 yaşındaydı... Bir ot canından etti!
        Antalya'nın gizemli mağarası görüntülendi
        Antalya'nın gizemli mağarası görüntülendi
        Bu görüntüye ceza yağdı! Cezası iki katına çıkarıldı!
        Bu görüntüye ceza yağdı! Cezası iki katına çıkarıldı!
        Genç kadını iş arkadaşı katletti! Cinayet anı kamerada!
        Genç kadını iş arkadaşı katletti! Cinayet anı kamerada!
        NBA'de şampiyon Oklahoma City Thunder!
        NBA'de şampiyon Oklahoma City Thunder!
        Cimbom'un kaleci planı belli oldu!
        Cimbom'un kaleci planı belli oldu!
        "Arabam arızalandı" diye çağırdı... Miras için öldürdü!
        "Arabam arızalandı" diye çağırdı... Miras için öldürdü!
        Motorine indirim bekleniyor
        Motorine indirim bekleniyor
        Fransa Cumhurbaşkanı'nın otomobili Türkiye'ye geliyor
        Fransa Cumhurbaşkanı'nın otomobili Türkiye'ye geliyor
        İzin yerine para istenemez
        İzin yerine para istenemez

        Benzer Haberler

        Turizm sektörü tanıtım için dizilere yöneldi
        Turizm sektörü tanıtım için dizilere yöneldi
        Ümit Özdağ, Antalya'da esnafla görüştü
        Ümit Özdağ, Antalya'da esnafla görüştü
        Kırsaldaki çocuklara portatif yüzme havuzu
        Kırsaldaki çocuklara portatif yüzme havuzu
        Antalya'daki iki ayrı çöp evden 8 kamyon atık çıkarıldı
        Antalya'daki iki ayrı çöp evden 8 kamyon atık çıkarıldı
        YKS sonrası Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk
        YKS sonrası Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk
        GÜNCELLEME - Antalya'da makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
        GÜNCELLEME - Antalya'da makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı