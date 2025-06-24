Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Yangında 2 gecekondu küle döndü

        ANTALYA'da gecekondunun bahçesinde bulunan hurdalarda çıkan yangında, 2 gecekondu küle döndü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 17:12 Güncelleme: 24.06.2025 - 17:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yangında 2 gecekondu küle döndü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ANTALYA'da gecekondunun bahçesinde bulunan hurdalarda çıkan yangında, 2 gecekondu küle döndü.

        Kepez ilçesi Yeni Emek Mahallesi 2594 Sokak’ta yer alan gecekondunun bahçesindeki hurdalarda, saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Geri dönüşüm işiyle uğraşan ve ailesiyle dışarıda bulunan Rasim Ç.'ye ait evin bahçesindeki alevler hem eve hem de bitişiğindeki gecekonduya sıçradı. Alevler bir anda 2 gecekonduyu sardı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Bu sırada mahalleliler içeride birilerinin olma ihtimaline karşı evleri kontrol etmeye çalıştı.

        BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADIKLAR

        Yangın sıçrayan evde bulunanlar komşuların yardımıyla kendilerini sokağa atarken, olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri alevlere müdahale etmeye başladı. Dumanların gökyüzünü kapladığı yangın, itfaiye ekiplerinin 30 dakikalık çalışmasıyla söndürüldü. Kepez Belediyesi'ne ait su tankeri de itfaiye ekibine yardımda bulundu. Yangını haber alıp evine gelen Rasim Ç. ve ailesi, büyük üzüntü yaşadı.

        'GÜNEŞİN YANSIMASINDAN ÇIKTIĞINI DÜŞÜNÜYORUM'

        Mahalleli Samet Dalkıran, "Yangın çıkınca kaçtık. Yangının nasıl çıktığını bilmiyorum. Alevleri görünce hemen koşarak içeride biri olup olmadığına baktık. Ondan sonra da itfaiyeyi çağırdık" dedi. Muhammet Burgucu ise "Hemen yangının olduğu yere koştum. Camı kırarak içeri baktım. İlk evde kimse yoktu. Sonra diğer eve gittim ve orada bir kız çocuğu vardı. Onu çıkardık. Olay güneşin yansımasından çıktı diye düşünüyorum. Evin bahçesinde aynalar ve camlar vardı, ondan kaynaklandığını düşünüyorum" diye konuştu. Yangına ilişkin incelemesi devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump: İki taraf da ateşkesi ihlal etti, kızgınım
        Trump: İki taraf da ateşkesi ihlal etti, kızgınım
        Doğalgaz patlamasında can pazarı!
        Doğalgaz patlamasında can pazarı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump bugün görüşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump bugün görüşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail ve İran ateşkese uymalı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail ve İran ateşkese uymalı
        Mühür de yetmedi, kaynakla kapıyı kapattılar!
        Mühür de yetmedi, kaynakla kapıyı kapattılar!
        Trump'tan ateşkes açıklaması! İsrail-İran hattında son durum
        Trump'tan ateşkes açıklaması! İsrail-İran hattında son durum
        Fenerbahçe'nin Sancho teklifini duyurdular!
        Fenerbahçe'nin Sancho teklifini duyurdular!
        Savcıyı makamında tehdit iddianamesi kabul edildi
        Savcıyı makamında tehdit iddianamesi kabul edildi
        Özel'den asgari ücret önerisi: 30 bin 205 TL
        Özel'den asgari ücret önerisi: 30 bin 205 TL
        Kalede yeni adaylar!
        Kalede yeni adaylar!
        Sağlık Bakanı: Yeni dönemin kapıları aralanacak
        Sağlık Bakanı: Yeni dönemin kapıları aralanacak
        AKOM sıcak hava dalgası uyarısı!
        AKOM sıcak hava dalgası uyarısı!
        Galatarasay'dan Rodrigo De Paul harekatı!
        Galatarasay'dan Rodrigo De Paul harekatı!
        Kahreden haber... Evladı için canını verdi!
        Kahreden haber... Evladı için canını verdi!
        Beşiktaş'a Depay önerisi!
        Beşiktaş'a Depay önerisi!
        Melek bebeğin ölümünde anne ve babası tutuklandı!
        Melek bebeğin ölümünde anne ve babası tutuklandı!
        İlk kez anlattı
        İlk kez anlattı
        Motorine indirim geldi
        Motorine indirim geldi
        Avrupalı ünlülerin Ege keyfi
        Avrupalı ünlülerin Ege keyfi
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar

        Benzer Haberler

        Antalya'da kuyumculara sahte altın satan 2 zanlı tutuklandı
        Antalya'da kuyumculara sahte altın satan 2 zanlı tutuklandı
        Ümit Özdağ: Kadın cinayetleriyle etkili şekilde mücadele edilmeli
        Ümit Özdağ: Kadın cinayetleriyle etkili şekilde mücadele edilmeli
        KUTSO, Kumluca'da mali müşavirlerle bir araya geldi
        KUTSO, Kumluca'da mali müşavirlerle bir araya geldi
        Antalya'da kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında çalışmalar y...
        Antalya'da kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında çalışmalar y...
        Kolonu patlayan bina mühürlendi, kapısı demir kaynatılarak kapatıldı
        Kolonu patlayan bina mühürlendi, kapısı demir kaynatılarak kapatıldı
        Kendisini öldürmeye çalışan komşusuna ilk davadan ceza çıkmadı; tepki göste...
        Kendisini öldürmeye çalışan komşusuna ilk davadan ceza çıkmadı; tepki göste...