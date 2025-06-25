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        Şoföre saldırıp taksiyi gasbetti, 9 kilometre sonra kaza yapınca yakalandı

        ANTALYA'da Mustafa B.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 10:23 Güncelleme: 25.06.2025 - 10:25
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        Şoföre saldırıp taksiyi gasbetti, 9 kilometre sonra kaza yapınca yakalandı
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        ANTALYA'da Mustafa B. (62) ile taksisine binen Musa Ü. (33) arasında tartışma çıktı. Araç içindeki itiş kakış sırasında Mustafa B., panik butonuna bastı. Musa Ü., şoförü iterek direksiyonuna geçtiği taksiyle kaçtı. 9 kilometre sonra kaza yapan Musa Ü., taksiyi bırakıp uzaklaştı. Musa Ü. yakalanıp tutuklanırken; olay araç içi kameraya yansıdı.

        Olay, Kurban Bayramı'nın 3'üncü günü saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Mustafa B., taksisiyle Yeşildere Mahallesi'nden 2 yolcu aldı. Yolculardan biri Teomanpaşa Mahallesi'nde inerken, diğer yolcu Musa Ü. Masa Dağı bölgesine gitmek istediğini söyleyerek yola devam etti. Bir süre sonra taksi şoförü ile Musa Ü. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile şoför, aracı durdurup yolcudan inmesini istedi.

        GÖRÜNTÜLER SİSTEM ODASINA DÜŞTÜ

        Musa Ü.'nün tehditleri üzerine şoför, kendini korumak için araçta bulunan sopayı aldı. Bu sırada Musa Ü., aracın direksiyonuna geçmek isteyince Mustafa B. taksiye konulan panik butonuna bastı. Musa Ü., şoförü dışarı iterek taksiyi gasbetti ve hızla uzaklaştı. Taksiden gönderilen panik butonu sinyali ve araç içi kamera görüntüleri Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası'ndaki sistem odasına ulaştı. Buradan emniyet birimlerine bilgi verilmesiyle polis ekipleri, harekete geçti.

        2 HAFTA ÖNCE CEZAEVİNDEN ÇIKMIŞ

        Musa Ü.'nün gasbettiği taksiyle Masa Dağı'ndan Yeşildere yönüne doğru gittiği belirlendi. Musa Ü., yaklaşık 9 kilometre ilerledikten sonra Kızılarık Caddesi'nde taksinin direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çıktı. Kazayı yara almadan atlatan Musa Ü. araçtan inerek yaya olarak kaçtı. Bölgede geniş çaplı inceleme başlatan Gasp Büro Amirliği ekipleri, araç içi güvenlik kameralarını inceledi. Çalışmalar sonucunda Musa Ü.'nün eşkali belirlendi. Polis, şüpheliyi 1 saat içinde saklandığı yerde yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Musa Ü., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Musa Ü.'nün olaydan 2 hafta önce cezaevinden çıktığı öğrenildi.

        OLAY ARAÇ İÇİ KAMERADA

        Olay, araç içi güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Musa Ü.'nün taksiye bindiği anlarda şoför Mustafa B. ile bir süre sohbet ettiği ve "Herkes kendine yakışanı yapar. Değil mi usta?" dediği, taksicinin "Herkes kendine yakışanı yapsın. Ne yakışıyorsa onu yapsın" sözleriyle yanıt verdiği duyuldu. Görüntülerin devamında; şoför ve yolcunun araçtan inmesi, kısa süreli bir konuşma sonrası Musa Ü.'nün Mustafa B.’yi iterek araca binmeye çalışması, ardından taraflar arasında yaşanan boğuşma yer aldı. Gaspın ardından Musa Ü.'nün direksiyon başına geçerek soğukkanlı şekilde aracı kullandığı da görüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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