Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Komşuların 'hortum' kavgasında genç kıza darp

        ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde yan yana iki evde oturan komşular arasında bahçeye bırakılan 'hortum' nedeniyle kavga çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 11:55 Güncelleme: 25.06.2025 - 11:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Komşuların 'hortum' kavgasında genç kıza darp
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde yan yana iki evde oturan komşular arasında bahçeye bırakılan 'hortum' nedeniyle kavga çıktı. Kavgada bahçe hortumuyla başına ve koluna darbe alan İlahi Özdemir'in (24) babası Levent Özdemir, komşusu S.Ö.'den şikayetçi oldu.

        Olay, 20 Haziran Cuma günü Mavikent Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Site bahçesindeki otopark alanının paylaşımından dolayı geçmişte aralarında husumet bulunan iki komşu, bahçedeki hortumun kullanımından dolayı tartıştı. İddiaya göre; E.A.Ö., komşusu Zeynep Özdemir'den kullandığı hortumu bahçede bırakmaması yönünde uyarıda bulundu. İkili arasındaki tartışmanın ardından E.A.Ö.'nün eşi, avukat S.Ö., bahçeye gelerek komşularına saldırdı. Bu sırada Özdemir ailesinin kızları İlahi Özdemir, komşu S.Ö. ile tartıştı. S.Ö., bahçe hortumuyla İlahi Özdemir'in koluna ve başına vurdu. Diğer komşuların müdahalesiyle kavga sona erdi.

        'KOLUM KIRILSAYDI MESLEK HAYATIMA MAL OLACAKTI'

        Kavga sonrası Özdemir ailesi, jandarmaya şikayette bulundu. İlahi Özdemir de sağlık kurumuna başvurup, kolundaki doku zedelenmesi ve eziklerin tedavisini yaptırdı. Kolu alçıyla sarılan İlahi Özdemir, darp raporu aldı. İlahi Özdemir, yaşadıklarını şöyle anlattı: "Alkollüydü önce babama sonra bana hortum ile saldırdı. Koluma iki defa vurdu. 'Dur, yapma' dememe rağmen iki defa da kafama hortumla vurdu. Kendisi ve oğlu darbetti. Babama oğluyla birkaç defa vurdu. Komşular, babamı bahçeden balkona almasına rağmen yine saldırdı. Babam darbetmedi, küfreti. Onlar bize her şeyi yaptı. Eşinden, kendisinden, oğlundan şikayetçi oldum. Pilotaj eğitimi alıyorum. Kolum kırılsaydı meslek hayatıma mal olacaktı."

        'SON UYARIM DİYEREK TEHDİT ETTİ'

        Levent Özdemir ise "3 yıl önce mülkümdeki araziye evimi yaparken S.Ö. ile eşi inşaatımın arkasına otomobil park edeceklerini söyledi. Ben de sorun olmayacağını söyledim. Arazimden araç park yeri verdim. S.Ö. ve eşi tahrikte bulundu. Prag'da eğitim alan kızım evimizdeydi. E.A.Ö. daha önce yaşanan olayları bahane ederek çocuklarımızın top oynadığı, evimizin önündeki alandan balkonumuza geldi. Eşimi, 'Zeynep hortum bir daha burada olmayacak. Bu sana son uyarım' diyerek tehdit etti. Mutfaktan çıktım, 'Sen neden böyle konuşuyorsun. Ben senle bu konuda anlaşamıyorum. Eşinle konuşayım. Olmazsa baban ile konuşayım' dedi. Evimin yanından ayrılırken, 'Senin başına iş açacağım' diye tehdit etti. S.Ö., 'İn aşağıya, ben avukatım. Müvekkillerimin kim olduğumu bilir misin? Seni yok ederim' sözleriyle tehdit etti. Saldırıda bulundu. Bahçe sulama hortumu ile kızımın koluna ve kafasına vurdu. Avukat kimliğini kullanarak yaptığı terbiyesizliklerin acısını başka insanlara da yaşatmamak adına olayı adli makamlara taşıdım" dedi.

        S.Ö. ise komşular arasında yaşanmış küçük bir olay olduğunu ve konuşulmaması gerektiğini belirtti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump: Ateşkes çok iyi gidiyor
        Trump: Ateşkes çok iyi gidiyor
        Dağa gitmek istedi, kâbusu yaşattı!
        Dağa gitmek istedi, kâbusu yaşattı!
        Kocası için ağır müebbet istenmişti! Delil yetersizliğinden beraat!
        Kocası için ağır müebbet istenmişti! Delil yetersizliğinden beraat!
        F.Bahçe'nin Sancho teklifi ortaya çıktı!
        F.Bahçe'nin Sancho teklifi ortaya çıktı!
        Figen'i yakarak katletmişti! Cani pişman olmamış!
        Figen'i yakarak katletmişti! Cani pişman olmamış!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Donald Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Donald Trump ile görüştü
        Zabıta memuru canına kıydı! Belediye başkanı yaralandı!
        Zabıta memuru canına kıydı! Belediye başkanı yaralandı!
        Benzin ve motorine indirim bekleniyor
        Benzin ve motorine indirim bekleniyor
        Kenan Yıldız'a dev teklif!
        Kenan Yıldız'a dev teklif!
        Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu'na dev teklif!
        Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu'na dev teklif!
        New York'a tarihinin ilk Müslüman adayı: Zohran Mamdani
        New York'a tarihinin ilk Müslüman adayı: Zohran Mamdani
        Kalıp sökerken 5'inci kattan düştüler!
        Kalıp sökerken 5'inci kattan düştüler!
        İsrail'de 39 bine yakın başvuru
        İsrail'de 39 bine yakın başvuru
        99 milyon yıllık kehribarın içinde zombi mantarı bulundu!
        99 milyon yıllık kehribarın içinde zombi mantarı bulundu!
        AKOM'dan kritik uyarı! Bugün başlıyor: Basra ateşi!
        AKOM'dan kritik uyarı! Bugün başlıyor: Basra ateşi!
        Doktorlar için yeni dönem
        Doktorlar için yeni dönem
        Fenerbahçe'de Skriniar gelişmesi!
        Fenerbahçe'de Skriniar gelişmesi!
        Karnın sağ alt köşesinde saklanan tehlike
        Karnın sağ alt köşesinde saklanan tehlike
        Tatilde aşk hali
        Tatilde aşk hali
        Avrupalı ünlülerin Ege keyfi
        Avrupalı ünlülerin Ege keyfi

        Benzer Haberler

        Eşini öldürdüğü suçlamasıyla tutuklandı, ilk duruşmada beraat etti
        Eşini öldürdüğü suçlamasıyla tutuklandı, ilk duruşmada beraat etti
        Hobi olarak başladığı buz pateninde uluslararası başarılara uzandı
        Hobi olarak başladığı buz pateninde uluslararası başarılara uzandı
        Renkli su altı dünyasının merkezi: Kaş
        Renkli su altı dünyasının merkezi: Kaş
        Soğukkapı Plajı ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkarıyor
        Soğukkapı Plajı ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkarıyor
        Antalya'da karısını öldürdüğü iddia edilen koca delil yetersizliğinden bera...
        Antalya'da karısını öldürdüğü iddia edilen koca delil yetersizliğinden bera...
        Şoföre saldırıp taksiyi gasbetti, 9 kilometre sonra kaza yapınca yakalandı
        Şoföre saldırıp taksiyi gasbetti, 9 kilometre sonra kaza yapınca yakalandı