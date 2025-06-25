Sahte belgelerle araç tesciline 4 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte belgelerle araç tescil işlemi yapan suç örgütünü ortaya çıkardı. Operasyonda, Antalya'da faaliyet gösteren 1 şirket adına kayıtlı 22 aracın sahte belgelerle tescil edildiği belirlendi. Ekipler, sahte belgeleri hazırlayan 4 şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı, sahte belgelerle tescil edilen araçlar ise incelenmek üzere muhafaza altına alındı.

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