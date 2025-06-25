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        Antalyaspor'da Emre Belözoğlu istifa etti

        ANTALYASPOR Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 13:30 Güncelleme: 25.06.2025 - 13:30
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        Antalyaspor'da Emre Belözoğlu istifa etti
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        ANTALYASPOR Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Belözoğlu, "Gelinen noktada gelecek sezon için görünen ve gerçek olan durumların görevime devam edemeyecek hale gelmesi sebebiyle ayrılma kararı aldığımı üzülerek paylaşmak istiyorum" dedi.

        Emre Belözoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Geldiğim günden itibaren bize gösterilen sevginin, ilgi alakanın benim için çok özel bir yeri olacak. Şairin, 'Eğer zafer ve felaket ile karşılaşabilir ve bu iki sahtekara aynı şekilde davranabilirseniz' mısraları bana hep ilham oldu. Sporculuk ve teknik adamlık dönemlerimde hep bakmam gereken yerin burası olduğunu gördüm. Spekülasyonlar, olmayan gerçeklerin var gibi konuşulması geçmişten bugüne hayatımızın doğal bir parçası haline geldi ne yazık ki. Görev sürem boyunca imkanlarımızı sonuna kadar zorlayarak elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. İmkanlarımız çerçevesinde takım olarak en iyi mücadeleyle karşılığını aldığımız bir sezonu tamamladık ve hemen yeni sezon planlamasına başladık. Ancak, gelinen noktada gelecek sezon için görünen ve gerçek olan durumların görevime devam edemeyecek hale gelmesi sebebiyle ayrılma kararı aldığımı üzülerek paylaşmak istiyorum. Ayrılma kararımla ilgili daha fazla detay paylaşmayı, kulübün iç işleyişine, mahremiyetine ve mesleğime duyduğum saygı gereği uygun bulmuyorum" ifadelerine yer verdi.

        Kendisine destek olan herkese teşekkür eden Emre Belözoğlu, "Artık önemli olan Antalya şehrinin bir ve beraber olarak tüm yapısı, dinamikleri ile harekete geçmesidir. Çalıştığım dönem içinde bunun için çok mücadele ettim. Nispeten başarılı oldum diye düşünüyorum. Sizleri her zaman çok güzel duygularla hatırlayacağım. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın" sözlerine yer verdi.

        BAŞKAN BOZTEPE: EN KISA SÜREDE TRANSFER ENGELİNİ KALDIRMAK İSTİYORUZ

        Antalyaspor Kulüp Başkanı Sinan Boztepe, DHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Hocamız kulüp içerisindeki huzursuzluk ve belirsizliğin yanı sıra transfer engelinin yaratmış olduğu sıkıntılardan dolayı bizden affını istedi. Biz de kendisiyle görüşerek, bu güne kadar yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ettik. Kulüp olarak görevimizin başındayız. En kısa sürede transfer engelimizi kaldırarak, Antalyaspor'a hizmet edecek en yararlı ve en iyi futbolcuları kulübümüze kazandıracağız. Emre Hocamızın ayrılmasının ardından da bugün itibarıyla yeni teknik adam arayışımız başladı. Kimsenin kuşkusu olmasın ki kulübümüzü, Antalyaspor'umuzu ligde en iyi şekilde temsil edecek kadro yapılanması ve hoca takımımıza gelecektir. Hocamıza kariyerinde başarılar dilerim. Antalyaspor sahipsiz kalmayacaktır, en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz" dedi.

        Diğer yandan Emre Belözoğlu ile 15 Ocak'ta 1,5 yıllığına sözleşme imzalanmıştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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