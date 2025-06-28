'Yetkisiz SUP board işletmeleri tehlike yaratıyor'

SON yıllarda hızla yaygınlaşan SUP board (ayakta kürek sörfü) etkinlikleri, gerekli güvenlik önlemleri alınmadan yapılan kaçak organizasyonlar nedeniyle tehlike yaratıyor. Türkiye Kano Federasyonu'ndan yetkili tur lideri olan Tahir Özden, denetimsiz işletmelerin sahil güvenliğini hiçe saydığını ve bazı kazaların yaşandığını belirterek, yetkililere hem karada hem de denizde denetim çağrısında bulundu.

2022 yılından bu yana SUP board sporu ile ilgilenen ve bu yıl Türkiye Kano Federasyonu'nun 1. Kademe Tur Liderliği eğitimini tamamlayarak yetkinlik kazanan Tahir Özden, kurallara uygun yapılan organizasyonlarda can yeleği, takip botu, ilk yardım bilgisi gibi unsurların zorunlu olduğunu söyledi. Özden, "Misafirlerimize önce teorik eğitim veriyor, ardından güvenlik donanımlarını sağlayarak suya indiriyoruz. Bu sürece takip botu eşlik ediyor" dedi. Geçen günlerde Antalya'da kaçak olarak düzenlenen bir turda yaşanan kazayı örnek gösteren Özden, "Tur sırasında genç bir arkadaşımız neredeyse canından oluyordu. Suda baygınlık geçirdi, hastaneye kaldırıldı. Durumunun ciddiyetini bilmiyoruz ancak bu olay, güvenlik önlemlerinin ne kadar hayati olduğunu bir kez daha gösterdi" diye konuştu.