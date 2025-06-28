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        'Yetkisiz SUP board işletmeleri tehlike yaratıyor'

        SON yıllarda hızla yaygınlaşan SUP board (ayakta kürek sörfü) etkinlikleri, gerekli güvenlik önlemleri alınmadan yapılan kaçak organizasyonlar nedeniyle tehlike yaratıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 10:41 Güncelleme: 28.06.2025 - 10:45
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        'Yetkisiz SUP board işletmeleri tehlike yaratıyor'
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        SON yıllarda hızla yaygınlaşan SUP board (ayakta kürek sörfü) etkinlikleri, gerekli güvenlik önlemleri alınmadan yapılan kaçak organizasyonlar nedeniyle tehlike yaratıyor. Türkiye Kano Federasyonu'ndan yetkili tur lideri olan Tahir Özden, denetimsiz işletmelerin sahil güvenliğini hiçe saydığını ve bazı kazaların yaşandığını belirterek, yetkililere hem karada hem de denizde denetim çağrısında bulundu.

        2022 yılından bu yana SUP board sporu ile ilgilenen ve bu yıl Türkiye Kano Federasyonu'nun 1. Kademe Tur Liderliği eğitimini tamamlayarak yetkinlik kazanan Tahir Özden, kurallara uygun yapılan organizasyonlarda can yeleği, takip botu, ilk yardım bilgisi gibi unsurların zorunlu olduğunu söyledi. Özden, "Misafirlerimize önce teorik eğitim veriyor, ardından güvenlik donanımlarını sağlayarak suya indiriyoruz. Bu sürece takip botu eşlik ediyor" dedi. Geçen günlerde Antalya'da kaçak olarak düzenlenen bir turda yaşanan kazayı örnek gösteren Özden, "Tur sırasında genç bir arkadaşımız neredeyse canından oluyordu. Suda baygınlık geçirdi, hastaneye kaldırıldı. Durumunun ciddiyetini bilmiyoruz ancak bu olay, güvenlik önlemlerinin ne kadar hayati olduğunu bir kez daha gösterdi" diye konuştu.

        SAHİLDE VATANDAŞLAR DA RAHATSIZ

        Ticari tur düzenlemek isteyenlerin yalnızca federasyon onaylı eğitimi tamamlamış olmasının yetmediğini aynı zamanda takip botu, kıyıda sabit bir işletme ve ilk yardım yeterliliği gibi şartların sağlanması gerektiğini belirten Özden, sahile araçla gelip kaçak şekilde tur başlatan kişi ve grupların bu işi yasa dışı yürüttüğünü dile getirdi. Özden, "Bu işi yasal olarak yapmak için Türkiye Kano Federasyonu'nun Stand Up Paddle (SUP) Güvenlik ve Akteditasyon Kuralları içeren maddelerin tamamını yerine getirmek zorundayız" dedi. Kaçak düzenlenen SUP board faaliyetlerinin sahildeki diğer vatandaşları da rahatsız ettiğini belirten Özden, "Yetkisiz kişiler, belirlenmiş yüzme alanları içerisinde eğitim yapıyor, turlar düzenliyor. Gün içinde birçok vatandaş bize gelip şikayet ediyor. Tartışmalar yaşanıyor, hatta yaralanmalar oluyor" dedi.

        ‘DAHA SIK DENETİM YAPILMALI ‘

        Yaz sezonunun yeni başladığını kaydeden Tahir Özden, "Okulların tatil olmasıyla birlikte sahiller daha da yoğunlaşacak. Şu anda alınacak önlemler, sezon boyunca yaşanabilecek tatsız olayların önüne geçer. Antalya gibi turizmin gözbebeği bir şehirde en azından ölümlü kazaların yaşanmaması için bu şart" diye konuştu. Yetkililere çağrıda bulunan Özden, "Sahil güvenlik, deniz polisi ve kolluk kuvvetlerinin daha sıkı denetim yapmasını talep ediyoruz. Yasal zeminde bu işi yapanlara destek verilsin, halk da güven içinde bu sporu yapabilsin" dedi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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