Antalya'da orman yangını (2)
YANGINKONTROL ALTINDAAntalya'nın Gazipaşa ilçesinde çıkan orman yangını 2,5 saatlik çalışma sonunda kontrol altına alındı.
YANGINKONTROL ALTINDA
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde çıkan orman yangını 2,5 saatlik çalışma sonunda kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
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