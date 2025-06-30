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        Antalya'da orman yangını (2)

        YANGINKONTROL ALTINDAAntalya'nın Gazipaşa ilçesinde çıkan orman yangını 2,5 saatlik çalışma sonunda kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 10:08 Güncelleme: 30.06.2025 - 10:08
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        Antalya'da orman yangını (2)
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        YANGINKONTROL ALTINDA

        Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde çıkan orman yangını 2,5 saatlik çalışma sonunda kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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