Konyaaltı Sahili'nde cankurtaran mesaisi sonrası tehlikeli saatler

ANTALYA'da gündüz binlerce kişinin akın ettiği Konyaaltı Sahili'nde akşam da yoğunluk sürüyor. Sahilde akşam cankurtaran görev yapmıyor. Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Başkanı Kadir Sağlam, sahilde akşam cankurtaran bulunmamasının ciddi risk olduğunu belirterek, önlem alınması gerektiğini söyledi. Akşam sahile yüzmeye gelenler de cankurtaran ve aydınlatma eksikliğine dikkati çekti.

Yaz sezonunun başlamasıyla kentin en çok tercih edilen plajlarından Konyaaltı Sahili, sabah erken saatlerden itibaren dolup taşıyor. Gündüz yoğun insan sirkülasyonunun olduğu sahile, hava karardıktan sonra da pek çok kişi geliyor. Gündüz saatlerinde sahil, cankurtaranların kontrolünde oluyor. Cankurtaranların saat 18.00 itibarıyla mesaisi bitince denizde yüzenler için de riskli saatler başlıyor.

'SAYILARI VE MESAİLERİ ARTIRILMALI'

TSSF Başkanı Kadir Sağlam, akşam saatlerinde denize girmenin can kayıplarına yol açabileceği konusunda uyardı. Kurumların ve belediyelerin buna çözüm bulması gerektiğini söyleyen Sağlam, "Işıklandırma alanları oluşturulmalı, cankurtaranların sayıları ve mesaileri artırılmalı. Cankurtaran arkadaşlara ekipman alınmalı, alanların ışıklandırması ve eğitimlerinin kontrol edilmesiyle beraber müdahaleler için ekipman alınması gerekiyor. Sadece ışıklandırma yapmak çözüm değil, ışıklandırma insanları yüzmeye daha çok teşvik eder, bu yüzden ışıklandırma yapılan her alana ekipmanıyla birlikte cankurtaran koyulmalı. Mesaileri biten arkadaşlar başka bir cankurtaran ile nöbet değişimi yapmalı" dedi.