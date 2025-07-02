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        Yağlı direkteki bayrağı 9'uncu defa aldı

        ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde bu yıl 34'üncüsü düzenlenen Karaöz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinliklerinde; yağlı direkten bayrağı alma yarışması yoğun ilgi gördü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 10:44 Güncelleme: 02.07.2025 - 10:50
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        Yağlı direkteki bayrağı 9'uncu defa aldı
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        ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde bu yıl 34'üncüsü düzenlenen Karaöz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinliklerinde; yağlı direkten bayrağı alma yarışması yoğun ilgi gördü. Bayrak alma mücadelesinde bazıları düşüp yaralanırken, yarışı 9'uncu kez Hasan Çüm kazandı.

        Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kapsamında Kumluca'da bu yıl 34'üncüsü düzenlenen Karaöz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri yapıldı. Etkinlikte konuşan Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, Türk denizciliğinin gelişmesinde ve ilerlemesinde emeği geçenlerin Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı kutladı. Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş de "Bugün, Türk denizcileri dünyanın dört bir yanında bayrağımızı gururla taşımakta, tersanelerimiz ve limanlarımız dünya standartlarında hizmet vermektedir. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kabotaj Kanunu'nun hazırlanmasında emeği geçenleri saygıyla anıyor, hayatlarını denizlere adamış tüm denizcilerimize şükranlarımı sunuyorum" dedi.

        '10'UNCUDA KATILMAYI BIRAKACAĞIM'

        Konuşmaların ardından Kaymakam Güneş ve Belediye Başkanı Avcıoğlu deniz şehitleri anısına Karaöz açıklarına çelenk bıraktı. Daha sonra akrobasi grubu ve halk oyunu ekibi gösteri yaptı. Diğer yandan yağlı direk yarışında bayrağı almak isterken düşerek yaralananlar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yoğun ilgi gören yağlı direk yarışını kazanan Hasan Çüm, 10 bin lira ödülün sahibi oldu. Çüm, "Bugün heyecan ve kalabalık dolu bir ortamda geçtiğimiz yıl olduğu gibi yine 1'inci oldum. Kazanacağıma çok inanmıştım. 34'üncüsü düzenlenen yarışta 9 defa 1'inci oldum. 10'uncuda yarışmalara katılmayı bırakacağım" diye konuştu.

        TEKNE VE YÜZME YARIŞMALARI

        Tekne yarışında da iki kaptanın 2'nciliği elde etmek için yaptığı mücadele, izleyenleri heyecanlandırdı. Bitiş noktasına daha önce ulaşmak isteyen kaptanların teknesi yan yana bitişe geldi. Etkinlikler kapsamındaki 50 metre serbest yüzme ve 50 metre kadınlar yüzme yarışını Elif Güler, 100 metre serbest yüzme ve 400 metre serbest yüzme yarışını Mustafa Taşkın kazandı. Su altı bekleme yarışında Aleyna Grigoreva, sürat motoru yarışında Arda Yavuz 1'inci oldu. Etkinlik sonunda dereceye girenlere ödülleri verildi.

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