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        Sümer Ezgü: Müzik yozlaşırsa toplum da çürür

        TÜRK Halk Müziği sanatçısı Sümer Ezgü, kültürel yozlaşma ve müzikteki nitelik sorunlarına dikkati çekti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 13:39 Güncelleme: 02.07.2025 - 13:39
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        Sümer Ezgü: Müzik yozlaşırsa toplum da çürür
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        TÜRK Halk Müziği sanatçısı Sümer Ezgü, kültürel yozlaşma ve müzikteki nitelik sorunlarına dikkati çekti. Ezgü, “Müzik yozlaşırsa bireyler de yozlaşır, toplum da çürür ve çöker" dedi.

        Türk Halk Müziği sanatçısı Sümer Ezgü, Antalya'da kendisine ait sanat merkezinde basın mensuplarıyla buluştu. Ezgü, müziğin toplum üzerindeki etkisini değerlendirdi, kültürel yozlaşmanın arttığına dikkati çekti. Çocukların sanatla büyümesi gerektiğini vurgulayan Ezgü, halk müziği enstrümanlarının eğitim sisteminde daha fazla yer alması gerektiğini ifade etti.

        Çinli filozof Konfüçyüs'ün sözlerini hatırlatan Ezgü, “Müzik, insanı yumuşatır, inceltir, insanın doğasını geliştirir. Müzik bireyi arıtır, kişiyi sakinleştirebilir. Müzik, insanı doğru davranışlara yöneltir. Müzik, gelenek ve töre ile birlikte toplumu düzenleyen unsurlardandır. Müzik ruhu arıtır, kişiyi, dolayısı ile toplumu erdemli olmaya yöneltir. Toplumda hangi tür müzik yaygınsa, o toplumun ruhu ve ahlakı da ona göre şekillenir. Müzik bozulursa, toplumun ahlakı da bozulur. Müzik yozlaşırsa bireyler de yozlaşır, toplum da çürür ve çöker. Müzik, ahlakın göstergesidir. Bozulursa kültürel ritüeller dağılır, ritüeller dağılırsa toplum çöker" dedi.

        'HALKIMIZA TEK YANLI DEĞİL HER TÜRDEN MÜZİK SUNMALIYIZ'

        Bir toplum müziğinin ahlaki değerleri de oluşturduğunu belirten Ezgü, “Türkiye İstatistik Kurumu 2024 verilerine göre 15-24 yaş arası, yüzde 14,9'dur. 24 yaş üzeri ise yüzde 85,1'dir. Bu yüzde 85,1 deneyimli kesimdir. Belediyeler, kadroları ile etkinlik yaparken kendilerine oy veren bu yüzde 85,1 nüfusa yönelik bir şey yapıyor mu? Sadece gençlerin beğenileri beğeni oluyor. Halkımıza tek yanlı değil her türden müzik sunmalıyız" ifadelerini kullandı.

        'ÇOCUKLAR KÜÇÜK YAŞLARDAN İTİBAREN SANATLA TANIŞMALI'

        Konuşmasında sanat eğitiminin önemine değinen Sümer Ezgü, devlet okullarında müzik öğretmeni sayısının yetersizliğine de dikkati çekti. Ezgü, “Bir müzik öğretmeni sadece piyano değil, bağlama da çalabilmeli. Pop ya da rock fark etmez, bir sanatçı kendi kültürünü bilmeli. Geleneksel halk müziği enstrümanları okullarda öğretilmeli, çocuklar küçük yaşlardan itibaren sanatla tanışmalı" diye konuştu.

        RAP VE SAHNE ORTAMLARI ELEŞTİRİSİ

        Son dönemde konserlerdeki sahne performanslarını da eleştiren Ezgü, “Sahneye çıkan bazı kişiler küfürlü şarkılar söylüyor, bazıları uyuşturucu kullanımını teşvik eden tavırlar sergiliyor. Hatta alkol kullanıyorlar. Buna karşı çıkmak zorundayız. Gençlere doğru modeller göstermek zorundayız. O sanatçıların konserlerine gidenler ortaokul lise öğrencileri" dedi.

        KÜLTÜREL SEFERBERLİK ÇAĞRISI

        Kültür ve Turizm Bakanlığı'na, belediyelere ve üniversitelere çağrıda bulunan Sümer Ezgü, kültür sanat alanında seferberlik başlatılması gerektiğini belirterek, “Kültür hepimizindir. Müzik bu ülkenin ruhudur. Doğru müzik, doğru toplum demektir. Kültürel farkındalığımızı artırmazsak değerlerimizi kaybederiz" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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