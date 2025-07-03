Antalya'da orman yangını

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Ermenek Mahallesi'ndeki ormanda, saat 10.30 sıralarında yangın çıktı. Ekipler, alevleri söndürmek için havadan ve karadan müdahaleye başladı. Yangının evlere sıçrama tehlikesi olduğu için TOMA desteği de istendi.

ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.