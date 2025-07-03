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        Antalya'da orman yangını kontrol altında (3)

        3,5SAATTE KONTROL ALTINA ALINDIAntalya'nın Muratpaşa ilçesi Ermenek Mahallesi'ndeki ormanda çıkan yangın, 3,5 saatlik çalışma sonunda kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 14:02 Güncelleme: 03.07.2025 - 14:02
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        Antalya'da orman yangını kontrol altında (3)
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        3,5SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

        Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Ermenek Mahallesi'ndeki ormanda çıkan yangın, 3,5 saatlik çalışma sonunda kontrol altına alındı. Ekipler, soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

        Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, hava şartlarının olumsuz olduğunu belirterek, dikkatle takip edilmesi gerektiğini söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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