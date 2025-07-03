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        Alanyaspor, Maestro ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

        SÜPER Lig ekiplerinden Alanyaspor, Adana Demirspor'un Angolalı orta saha oyuncusu 'Maestro' adıyla bilinen 21 yaşındaki Antnio Simo Muanza ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 17:11 Güncelleme: 03.07.2025 - 17:15
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        Alanyaspor, Maestro ile 4 yıllık sözleşme imzaladı
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        SÜPER Lig ekiplerinden Alanyaspor, Adana Demirspor'un Angolalı orta saha oyuncusu 'Maestro' adıyla bilinen 21 yaşındaki Antnio Simo Muanza ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

        Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde düzenlenen törende Maestro, kendisini 4 yıllığına Alanyaspor'a bağlayan sözleşme imza attı. Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Transferlerimiz devam ediyor. Her gün kulüpteyiz. Çalışmalarımız devam ediyor. Bugün de son zamanlarda Türkiye'de adından bahsedilen transfer gündeminde olan Adana Demirspor'un değerli oyuncusu Maestro ile sözleşme imzalıyoruz. Kulübüm ve ben Maestro'nun Alanyaspor'umuza çok faydalı olacağını, geçen sene Adana Demirspor'da çok iyi bir sezon geçirdi. Kendi adına bu önemli, herkesin izlediği, bizim de yakından takip ettiğimiz bir oyuncu. Daha da üstüne koyarak daha iyi yerlere geleceğine inanıyoruz. Kulübemize de çok katkı sağlayacağını düşünüyoruz" dedi.

        'MAESTRO'NUN ALANYASPOR'DA OYNAMAK İSTEMESİ BİZİM İÇİN ÖNEMLİYDİ'

        Futbolcunun transfer süreci hakkında bilgi veren Başkan Çavuşoğlu, "Kendisine ve menajerine teşekkür etmek istiyorum. 1 aydan fazla oldu. Bizlere verdikleri bir söz vardı. Özellikle Maestro'nun Alanyaspor'da oynamak istemesi bizim için önemliydi. Murat Sancak başkanıma da teşekkür etmek istiyorum. 1,5 ay önce kendisiyle görüştük. Bize söz vermişti. Tabii ki sözünün arkasında durdu. İnşallah hayırlı bir transfer olduğunu düşünüyorum. İnşallah Alanyaspor'umuzda hep beraber çok başarılara imza atacağımızı düşünüyorum. Aramıza hoş geldin Maestro" diye konuştu.

        MAESTRO: UMARIM HEP BERABER BAŞARILI OLACAĞIZ

        Elinden geleni yaparak Alanyaspor'a katkılı olmak istediğini belirten Maestro, "Buraya gelmeme yardımcı oldukları için herkese çok teşekkür ediyorum. Başarılı olacağımı düşünüyorum. Geldiğim için çok mutluyum. Elimden geleni yaparak, Alanyaspor'a çok katkıda bulunacağım. Umarım hep beraber başarılı olacağız" sözlerini sarf etti.

        Gazetecilerin, 'Samsunspor gibi birkaç takım sizi istiyordu. Alanyaspor'u seçmenizdeki etken ne oldu?' sorusuna Maestro, “Beni birçok takım istiyordu. Menajerim ile yaptığım görüşmeden sonra Alanyaspor'un en iyi seçeneğim olduğunu düşündüm ve burayı tercih ettim" karşılığını verdi.

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