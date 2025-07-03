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        Alanyaspor, Bedirhan ve Yusuf Efe ile anlaşmaya vardı

        SÜPER Lig ekiplerinden Alanyaspor, Başakşehir FK'dan 22 yaşındaki defans oyuncusu Bedirhan Özyurt, Altay'dan 19 yaşındaki defans oyuncusu Yunus Efe Sarıkaya'yı 5 yıllık sözleşmeyle renklerine bağladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 17:12 Güncelleme: 03.07.2025 - 17:15
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        Alanyaspor, Bedirhan ve Yusuf Efe ile anlaşmaya vardı
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        SÜPER Lig ekiplerinden Alanyaspor, Başakşehir FK'dan 22 yaşındaki defans oyuncusu Bedirhan Özyurt, Altay'dan 19 yaşındaki defans oyuncusu Yunus Efe Sarıkaya'yı 5 yıllık sözleşmeyle renklerine bağladı.

        Alanyaspor, Bedirhan Özyurt ile Yunus Efe Sarıkaya için Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde imza töreni düzenledi. Törende konuşan Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Kulübümüz genç yeteneklere önem veriyor. Özellikle takip ettiğimiz oyunculara ağırlık veriyoruz. Gençlerin son yıllarda Alanyaspor'u tercih etmesi, gelmesi bizim için çok önemli. Bunlardan Bedirhan, Başakşehir kulübünden geldi. Biri de Yunus, Altay'dan geldi. Tabii ikisi de gelecek vadeden futbolcular. İnanıyorum ki Alanya'da kendilerini geliştirip daha iyi yerlere gelip, daha faydalı olacaklarına inandığımız futbolcular. Burada başarılı olacaklarına inandıkları için ve bütün futbolcuların ve genç futbolcuların burada önünün açıldığını görebiliyorlar. Tabi altyapıdan oyuncu çıkarmak hem de genç yetenekleri alıp kulübümüzde daha iyi yerlere getirip, daha iyi kulüplere gönderme projelerimiz, hedefimiz, amacımız" diye konuştu.

        Törende Bedirhan Özyurt, "Öncelikle başkanıma ve yönetime bu konuda çok teşekkür ediyorum. Buraya geldiğim için çok mutluyum. Süper Lig'in çok büyük kulüplerinden olan Alanyaspor'a hizmet etmek benim için büyük bir onur olacak" dedi.

        Yunus Efe Sarıkaya ise "Büyük bir camiaya geldim. Burada elimden ne geliyorsa fazlasını vereceğime söz veriyorum. Herkese tekrar teşekkür ederim" diye konuştu.

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