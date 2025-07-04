Manavgat Belediyesi'ne 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' operasyonu; Başkan Kara gözaltına alındı (5)

MİLLETVEKİLİARI MANAVGAT'TA

CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, Manavgat Belediyesi önünde yaptığı açıklamada, “Yapılan bazı işlemlerin 31 Mart seçim süreciyle başladığını ifade etmek gerekir. CHP 47 yıl sonra birinci parti oldu, 14 büyükşehir, 21 il belediyesi ve toplamda 411 belediyeyi kazandı. O günden sonra artık iktidarın değişmesi gerektiği ve bir an evvel erken seçime gidilmesi gerektiğine dair yoğun bir kanaat oluştu. Bu başarıyı gölgelemek isteyenler, belediyelerimizle ilgili birtakım girişimlerde bulundu" dedi.

19 Mart süreciyle, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklandığını belirten Milletvekili Arı, bugün de Manavgat Belediyesi'ne yapılan operasyonla Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ve çalışma arkadaşlarının gözaltına alındığını kaydetti. Süreci yakından takip edeceklerini belirten Cavit Arı, “Gözaltı işlemi yasa ve usul gereği 4 günlük bir süreci kapsar, sonrasında mahkeme süreci olacaktır. Umut ederiz ki arkadaşlarımız tekrar görevlerinin başına gelirler. Manavgat halkına öncelikle sabırlı olmalarını ve belediye başkanımız ile çalışma arkadaşlarına güvenmelerini diliyorum. Cumhuriyet Halk Partisi örgütü buradadır. Süreci dikkatli bir şekilde hep birlikte takip edeceğiz. Belediye başkanımız ve arkadaşları şu an Antalya Emniyet Müdürlüğü KOM Şube’ye götürülüyor. İl Başkanımız da Antalya’da" diye konuştu.