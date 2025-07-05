Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek gözaltına alındı (6)

CHPİL BAŞKANI KAMACI: BU, HALKIN İRADESİNE MÜDAHALEDİR

CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve eski gelini Zeynep Kerimoğlu'nun gözaltına alındığı soruşturmaya ilişkin İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi. Toplantıya; milletvekilleri Cavit Arı, Aliye Coşar, Aykut Kaya, Mustafa Erdem, Sururi Çorabatır, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Alanya Belediye Başkanı Tarık Özçelik, Döşemealtı Belediye Başkanı Menderes Dal, Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, Akseki Belediye Başkanı İlkay Akça ile partililer katıldı.

Yaşananların siyasi bir operasyon olduğunu söyleyen Kamacı, “Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek'in sabah saatlerinde gözaltına alınması, halkın iradesine ve demokratik yerel yönetime yapılan açık bir müdahaledir. Çağrı ile ifade verebilecek bir belediye başkanının sabah baskınıyla gözaltına alınması açıkça bir algı operasyonudur" dedi.

'SÜREÇ SİYASALLAŞTIRILIYOR'

Aynı gün içerisinde Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin de gözaltına alındığını ifade eden Kamacı, “Dün de Manavgat Belediye Başkanımız Niyazi Nefi Kara hakkında gözaltı işlemi uygulandı. Bu gelişmeler, CHP'li belediyelere yönelik açık ve siyasi bir sindirme kampanyasına dönüşmüştür" diye konuştu.

'MÜCADELEMİZİN SONUNA KADAR ARKASINDAYIZ'

Kamacı, “Antalya, Adana, Adıyaman ve Manavgat'ta gözaltına alınan tüm belediye başkanlarımızın yanındayız. Aynı şekilde daha önce gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ve aynı zamanda cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu, Adana'daki Seyhan ve Ceyhan belediye başkanlarımız ve diğer belediye başkanlarımızın da sonuna kadar yanındayız. Halk iradesinin ve demokrasi mücadelesinin arkasındayız" diye konuştu.