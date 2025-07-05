Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek gözaltına alındı (7)

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'rüşvet' soruşturması kapsamında gözaltına alınan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile eski gelini Zeynep Kerimoğlu'nun Antalya Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu tamamlandı. Başkan Böcek, ekip aracında adliyeye sevk edildi. Gazetecilerin beklediği kapı yerine protokol kapısından çıkartılan Böcek'in içinde bulunduğu araç, Antalya Adliyesi'ne geldi.

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