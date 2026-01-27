Alanyaspor, Eyüpspor maçının hazırlıklarına başladı

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 31 Ocak Cumartesi günü sahasında ikas Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Turuncu-yeşilli kulübün açıklamasına göre, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Joao Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle start aldı. Pas çalışmasıyla devam eden idman, geniş alanda oyunla sona erdi. Turuncu-yeşilli ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek.

