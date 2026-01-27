Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Antalya'da ruhsatsız silah operasyonunda 4 kişi yakalandı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2026 - 17:20 Güncelleme: 27.01.2026 - 17:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da ruhsatsız silah operasyonunda 4 kişi yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

        Antalya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede ruhsatsız silah bulundurulduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

        Ekiplerin belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda 5 ruhsatsız tabanca ve şarjör ele geçirildi.

        Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        2025 hedeflerimize ulaştığımız yıl oldu
        2025 hedeflerimize ulaştığımız yıl oldu
        Eski eşini ağır yaraladı kayınvalidesini öldürdü!
        Eski eşini ağır yaraladı kayınvalidesini öldürdü!
        27 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        27 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        Sabancı CEO'su Zaimler: İkinci yarıda daha iyi sinyaller alacağız
        Sabancı CEO'su Zaimler: İkinci yarıda daha iyi sinyaller alacağız
        Yeni tütün düzenlemesi yolda
        Yeni tütün düzenlemesi yolda
        Toprak altındaydı! Adıyaman'da bulundu...
        Toprak altındaydı! Adıyaman'da bulundu...
        Sağlık görevlileri kaza yaptı! Acı haber geldi!
        Sağlık görevlileri kaza yaptı! Acı haber geldi!
        Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü
        Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Aziz İhsan Aktaş davası başladı
        Aziz İhsan Aktaş davası başladı
        Danimarka, Grönland'daki askeri varlığını arttırıyor
        Danimarka, Grönland'daki askeri varlığını arttırıyor
        Kırmızı etin fiyatı düştü marketlere neden yansımadı?
        Kırmızı etin fiyatı düştü marketlere neden yansımadı?
        Uzmanı o soruya yanıt verdi... İstanbul'a kar yağacak mı?
        Uzmanı o soruya yanıt verdi... İstanbul'a kar yağacak mı?
        Galatasaray, Devler Ligi'nde ilk 16 peşinde!
        Galatasaray, Devler Ligi'nde ilk 16 peşinde!
        Bir şehrin son günü nasıl geçti?
        Bir şehrin son günü nasıl geçti?
        Beşiktaş, Yasin Özcan'ı açıkladı: İstanbul'a geliyor!
        Beşiktaş, Yasin Özcan'ı açıkladı: İstanbul'a geliyor!
        Dehşet sözler: "Kafasına ütüyle vurdum, bıçakladım!"
        Dehşet sözler: "Kafasına ütüyle vurdum, bıçakladım!"
        "Hayatı tek bir disiplinden okumuyoruz"
        "Hayatı tek bir disiplinden okumuyoruz"
        Neden bütün uçaklar beyazdır?
        Neden bütün uçaklar beyazdır?
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası sürüyor!
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası sürüyor!

        Benzer Haberler

        Alanya'da ruhsatsız silah operasyonu
        Alanya'da ruhsatsız silah operasyonu
        Antalya'da kar yağışı başladı, Alacabel beyaza büründü
        Antalya'da kar yağışı başladı, Alacabel beyaza büründü
        2026'nın en iyi destinasyonlarına Kemer damga vurdu
        2026'nın en iyi destinasyonlarına Kemer damga vurdu
        Antalya'da sağanak ve fırtınanın etkili olduğu Kaş ile Manavgat ilçelerinde...
        Antalya'da sağanak ve fırtınanın etkili olduğu Kaş ile Manavgat ilçelerinde...
        Antalya'da peş peşe hortumlar; seralar yıkıldı, çatılar uçtu (5)
        Antalya'da peş peşe hortumlar; seralar yıkıldı, çatılar uçtu (5)
        Aksu'da sel ve hortum felaketi: Milyonluk tekneler parçalandı, 700 dönüm al...
        Aksu'da sel ve hortum felaketi: Milyonluk tekneler parçalandı, 700 dönüm al...