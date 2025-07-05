Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek gözaltına alındı (10)
TUTUKLANMATALEBİYLE HAKİMLİĞE SEVKAntalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'rüşvet' soruşturması kapsamında gözaltına alınan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in savcılıktaki sorgusu 2 saatte tamamlandı.
TUTUKLANMATALEBİYLE HAKİMLİĞE SEVK
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'rüşvet' soruşturması kapsamında gözaltına alınan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in savcılıktaki sorgusu 2 saatte tamamlandı. Başkan Böcek, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
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