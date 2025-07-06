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        Hayvan parkından kaçan aslan öldürüldü, saldırdığı kişi yaralandı (2)

        ASLANTÜFEKLE ÖLDÜRÜLDÜAntalya'nın Manavgat ilçesinde 'Aslan Diyarı' adlı hayvan parkındaki kafesinden kaçtıktan sonra Süleyman Kır'ı ağır yaralayan aslan, yeri tespit edildikten sonra avcılar tarafından tüfekle vurularak öldürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.07.2025 - 13:06 Güncelleme: 06.07.2025 - 13:10
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        Hayvan parkından kaçan aslan öldürüldü, saldırdığı kişi yaralandı (2)
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        ASLANTÜFEKLE ÖLDÜRÜLDÜ

        Antalya’nın Manavgat ilçesinde 'Aslan Diyarı' adlı hayvan parkındaki kafesinden kaçtıktan sonra Süleyman Kır'ı ağır yaralayan aslan, yeri tespit edildikten sonra avcılar tarafından tüfekle vurularak öldürüldü. Aslanın tarlada uyurken yaraladığı Süleyman Kır, Manavgat'taki müdahalenin ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

        ASLANLA MÜCADELESİNİ ANLATTI

        Olay anını anlatan Kır, "Sabah 05.00 sıralarında fısıltı sesi geliyordu, üstümdeki battaniyeyi kaldırdığımda aslan üstüme çöktü. Mücadele ettik, boğuştuk, 'Kimse yok mu' dedik. Baldırlarımdan, boynumdan ısırırken tam o sırada boynunu elime geçirdim sıktım. O ara kaçtı biraz. Çocuk parkı olmayan yere hayvanat bahçesi yapıyorlar. Kenarında ne güvenlik var bir şey var. Bunların sorumlularından tek tek davacı olacağım. Biraz güçlü olmasaydım şu an ben yoktum. Kendimi savunmasaydım gittiydim. Kim verecek bunun hesabını. Otobanın kenarına hayvanat bahçesi olmaz. Hepsinden şikayetçi olacağım" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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