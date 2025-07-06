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        Konyaaltı Sahili'nde hafta sonu yoğunluğu

        ANTALYA'da 40 dereceyi bulan hissedilen hava sıcaklığından bunalanlar, serinlemek için Konyaaltı Sahili'ne akın etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.07.2025 - 15:18 Güncelleme: 06.07.2025 - 15:20
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        Konyaaltı Sahili'nde hafta sonu yoğunluğu
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        ANTALYA'da 40 dereceyi bulan hissedilen hava sıcaklığından bunalanlar, serinlemek için Konyaaltı Sahili'ne akın etti.

        Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, kentte hissedilen sıcaklık 40 dereceye ulaştı, nem oranı ise yüzde 50'nin üzerinde seyretti. Deniz suyu sıcaklığı 29 derece ölçüldü. Bunaltıcı havadan kaçmak isteyenler, sabahın erken saatlerinden itibaren Konyaaltı Sahili'ne akın etti. Kimi serinlemek için denize girerken, kimi ise şemsiye gölgelerinde güneşten korunmayı tercih etti. Sahildeki yoğunluk nedeniyle birçok alanda şemsiye altında yer kalmadı. Sahil şeridinde ailesiyle vakit geçirenler ve yürüyüş yapanlar da dikkati çekti.

        Konyaaltı Sahili'nde jet ski, deniz paraşütü ve kano gibi su sporlarına ilgi de yoğundu. Tatilciler su sporları noktalarında yoğunluk oluştururken, deniz üzerinde yapılan etkinlikler renkli görüntüler oluşturdu. Sahil hem spor hem serinlik arayanların tercihi oldu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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