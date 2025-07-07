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        Kız kardeşini 14 bıçak darbesiyle öldürüp başını kesmeye çalıştı

        ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde Mehmet Ateş (27), tatil için ailesinin yanına gelen üniversite öğrencisi kız kardeşi Nazife Ateş'i (18) çıkan tartışmada 14 bıçak darbesiyle öldürüp, başını kesmeye çalıştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 10:57 Güncelleme: 07.07.2025 - 11:05
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        Kız kardeşini 14 bıçak darbesiyle öldürüp başını kesmeye çalıştı
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        ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde Mehmet Ateş (27), tatil için ailesinin yanına gelen üniversite öğrencisi kız kardeşi Nazife Ateş'i (18) çıkan tartışmada 14 bıçak darbesiyle öldürüp, başını kesmeye çalıştı.

        Olay, saat 02.00 sıralarında Manavgat ilçesine bağlı Salkım Evler Mahallesi 3523 Sokak'taki bir apartman dairesinde meydana geldi. Aynı evde anneleriyle yaşayan Mehmet Ateş ile Ege Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi kız kardeşi Nazife Ateş arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine eline bıçak alan Mehmet Ateş, Nazife Ateş’i vücudunun çeşitli yerlerinden 14 bıçak darbesiyle bıçakladı, başını kesmeye çalıştı.

        ÜZERİNE OTURUP BIÇAKLADI

        Nazife Ateş evden kaçmak isterken açtığı kapıdan içeri giren komşular müdahale etti. Yerde kanlar içinde yatan Nazife Ateş'in üzerinde oturarak bıçaklamayı sürdüren Mehmet Ateş'i, komşular uzaklaştırmaya çalıştı. Bu sırada çıkan arbedede, Ateş'in annesi de elinden yaralandı.

        İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde, Nazife Ateş'in hayatını kaybettiğini belirlendi. Gözaltına alınan Mehmet Ateş polis merkezine götürüldü. Ateş'in cenazesi ise Antalya Adli Tıp Morgu'na götürüldü.

        OKULLAR TATİL OLUNCA AİLESİNİN YANINA GELMİŞ

        Mobilya dükkanında çalıştığı öğrenilen Mehmet Ateş'in psikolojik sorunlar yaşadığı ve intihar girişiminde bulunduğu ileri sürüldü. Nazife Ateş'in okullar tatil olunca ailesinin yanına geldiği belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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