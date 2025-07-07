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        Festivalde sahne alan sanatçının başına dron çarptı

        ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde düzenlenen festivalde sahne alan Nurcan Altınok'un başına, konserin görüntülendiği dron çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 11:03 Güncelleme: 07.07.2025 - 11:10
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        Festivalde sahne alan sanatçının başına dron çarptı
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        ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde düzenlenen festivalde sahne alan Nurcan Altınok'un başına, konserin görüntülendiği dron çarptı. "Gitti kafam" diyen Altınok, daha sonra şarkı söyleyip, oynamaya devam etti.

        Kumluca Ortaköy Mahalle Muhtarlığı ve Batı Antalya Gençlik Platformu tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Uluslararası Baysıfest Ortaköy Kültür ve Sanat Günleri, iki gün sürdü. Festivalin ilk gününde mahalle sakinleriyle festivale katılanlar, halk oyunu ve yöresel sanatçıların seslendirdiği şarkı ve türkülerle eğlenceli vakit geçirdi. Festivalin son gününde oyun ve yarışmalar yapıldı, dereceye girenlere ödül verildi. Etkinlikte Ortaköy Köy Yaşam Merkezi'nde sanatçı Nurcan Altınok konseri düzenlendi. Sahne önünde şarkı söyleyip davetlilerle oynayan Nurcan Altınok'un başına dron çarptı. Operatörün sahneyi dronla görüntülediği sırada yaşanan kazada Altınok, "Gitti kafam" diyerek şaşkınlığını gizleyemedi. Sanatçı daha sonra şarkısına ve oyununa devam etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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