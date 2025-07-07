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        Kız kardeşini 14 bıçak darbesiyle öldürüp başını kesmeye çalıştı (2)

        CENAZESİALINDIAntalya'nın Manavgat ilçesinde ağabeyi Mehmet Ateş tarafından 14 bıçak darbesiyle öldürülen Nazife Ateş'in cenazesi, adli tıptaki işlemlerin ardından yakınları tarafından alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 14:06 Güncelleme: 07.07.2025 - 14:10
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        Kız kardeşini 14 bıçak darbesiyle öldürüp başını kesmeye çalıştı (2)
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        CENAZESİALINDI

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde ağabeyi Mehmet Ateş tarafından 14 bıçak darbesiyle öldürülen Nazife Ateş'in cenazesi, adli tıptaki işlemlerin ardından yakınları tarafından alındı. Nazife Ateş, memleketi Manavgat'ta toprağa verilecek.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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