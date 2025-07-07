Kız kardeşini 14 bıçak darbesiyle öldürüp başını kesmeye çalıştı (2)

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ağabeyi Mehmet Ateş tarafından 14 bıçak darbesiyle öldürülen Nazife Ateş'in cenazesi, adli tıptaki işlemlerin ardından yakınları tarafından alındı. Nazife Ateş, memleketi Manavgat'ta toprağa verilecek.

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