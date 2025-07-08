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        Balkondan düşen Metehan, azmiyle yeniden yürümeye başladı

        ANTALYA'da 3'üncü kattaki evlerinin balkonundan düşüp ağır yaralanan, kol, bacak ve kalçasında kırıklar oluşan Metehan Emek (14), 1 ay yoğun bakımda kaldıktan sonra taburcu edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 09:40 Güncelleme: 08.07.2025 - 09:45
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        Balkondan düşen Metehan, azmiyle yeniden yürümeye başladı
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        ANTALYA'da 3'üncü kattaki evlerinin balkonundan düşüp ağır yaralanan, kol, bacak ve kalçasında kırıklar oluşan Metehan Emek (14), 1 ay yoğun bakımda kaldıktan sonra taburcu edildi. Aylarca yürüyemeyen, babası olmadan evden çıkamayan Emek, fizik tedavinin ardından destek almadan adım atmaya başladı.

        Muratpaşa ilçesi Etiler Mahallesi'ndeki 3 katlı apartmanın en üst katında oturan Feridun (48) ve Ebru Emek (41) çiftinin tek çocuğu Metehan Emek, geçen ocak ayında, evlerinin balkon penceresinden bahçedeki beton zemine düştü. Annesinin yerde yatan çocuğunu görüp, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesiyle olay yerine gelen sağlık ekibi, ilk müdahaleyi yaptıkları Emek’i, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

        Kol, bacak ve kalçasında kırıklar oluşan ve çeşitli ameliyatlar geçiren Emek, 1 aya yakın süre yoğun bakımda tedavi gördükten sonra taburcu edildi. Yürüyemediği için okuluna da devam edemeyen Emek’i, mesai sonrası eve dönen babası kucağına alarak, asansör olmadığı için 3 kat indirip bahçede tekerlekli sandalyeyle gezdirdi.

        DHA'nın haberi sonrası tedavi süreci hızlanan ve uzun süre fizik tedavi alan Metehan Emek, şimdilerde kendi kendine adım atmaya başladı. Okulun son döneminde sınavlarına girerek, mezun olmayı başaran Emek, eskisi gibi koşabileceği günler için tedaviye devam ediyor.

        ‘ESKİSİ GİBİ KOŞMAK İSTİYORUM’

        Yürümeye başlayabildiği için çok mutlu olduğunu söyleyen Emek, “Tekrar yürüyebilmek çok güzel ama koşamıyorum hala. Bağımsız şekilde yürüyebiliyorum. Okuldan mezun olmadan arkadaşlarımla yemek yemeye gidebildim. Dışarı çıkabiliyorum. Eskisi gibi koşmak istiyorum" dedi.

        Emek’in çabuk toparladığını belirten Feridun Emek, “Eskisine göre çok iyi. Kendi başına yürüyebiliyor. LGS sınavına giremedi ama okumaya devam edecek. Kendi işlerini yapabiliyor. Şu an bizlere çok az ihtiyaç duyuyor. Fizik tedavi hala devam ediyor" diye konuştu.

        ‘DESTEK OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ’

        Metehan'ın durumunun sevindirici olduğunu söyleyen Antalya Yardımlaşma Platformu Başkanı Halit Mert, “Metehan'ın fizik tedavi sürecinde bizler de yardımcı olduk. Şimdi artık tek başına yürüyebiliyor. Genç yaşta bir kardeşimizin bu kadar hızlı toparlayabilmesi çok sevindirici. Daha önce tekerlekli sandalyedeydi ve babası merdivenlerden indiriyordu. Şu an istediklerini yapabiliyor. Fizik tedavisi devam ediyor, bizler de destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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