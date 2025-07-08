Manavgat Belediyesi'ne 'rüşvet' operasyonunda şüpheliler adliyede

MANAVGATBelediyesi'ne yönelik 'rüşvet' soruşturması kapsamında gözaltına alınan 31 şüpheliden 25'i, Antalya Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter'in, 4 Temmuz'da C.C. isimli kişiden baklava kutusunda 110 bin avro rüşvet aldıktan sonra suçüstü yakalanması ile başlayan operasyonda, belediye binasında arama yapıldı. Polis ve savcılık tarafından yürütülen arama sürecinde partililer, belediye binası önünde bir araya gelip tepki gösterdi. Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, belediyenin Side'deki ek hizmet binasında gözaltına alındı.

34 ŞÜPHELİ İÇİN GÖZALTI KARARI

Haklarında yakalama kararı verilen 34 şüpheliden gözaltına alınan 31'i arasında Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Engin Tüter, Sıla Ceyhan Berkaya ve Gülsüm Özer, Başkan Kara'nın yeğeni ve Özel Kalem Müdürü B.Ş., İmar ve Şehircilik Müdürü M.A., Yapı Kontrol Müdürü H.K., Başkan Danışmanı M.T.'nin de olduğu öğrenildi. Kara ve diğer şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne sevk edildi.