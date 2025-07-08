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        Kız kardeşini öldüren şüpheli: İçimden bir ses 'sen deccalsın' diye haykırıyordu

        ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde dün, okullar tatil olunca ailesinin yanına gelen üniversite öğrencisi kardeşi Nazife Ateş'i (18) 14 bıçak darbesiyle öldüren Mehmet Ateş (27), tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 10:40 Güncelleme: 08.07.2025 - 10:45
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        Kız kardeşini öldüren şüpheli: İçimden bir ses 'sen deccalsın' diye haykırıyordu
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        ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde dün, okullar tatil olunca ailesinin yanına gelen üniversite öğrencisi kardeşi Nazife Ateş'i (18) 14 bıçak darbesiyle öldüren Mehmet Ateş (27), tutuklandı. Ateş ifadesinde, "İçimden bir ses 'Sen şeytansın, sen deccalsın' diye haykırıyordu. Kız kardeşime bıçağı sapladığımda 'Anne' diye bağırıp salona kaçtı. Üzerine oturup bıçağı üst üste sapladım" dedi.

        Olay, dün saat 02.00 sıralarında Manavgat ilçesine bağlı Salkım Evler Mahallesi 3523 Sokak'taki bir apartman dairesinde meydana geldi. Aynı evde annesiyle yaşayan Mehmet Ateş, Ege Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi kız kardeşi Nazife Ateş'i, vücudunun çeşitli yerlerinden 14 bıçak darbesiyle bıçakladı, başını kesmeye çalıştı. Nazife Ateş evden kaçmak isterken açtığı kapıdan içeri giren komşular, olaya müdahale etti. Yerde kanlar içinde yatan Nazife Ateş'in üzerine oturarak bıçaklamayı sürdüren Mehmet Ateş'i, komşular uzaklaştırmaya çalıştı. Bu sırada çıkan arbedede, Ateş'in annesi de elinden yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi, Nazife Ateş'in hayatını kaybettiğini belirledi.

        OKULLAR TATİL OLUNCA AİLESİNİN YANINA GELMİŞ

        Arbede sırasında iki elinde de kesik oluşan Mehmet Ateş, tedavisinin ardından polis merkezine götürüldü. Nazife Ateş'in cenazesi ise Antalya Adli Tıp Morgu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından dün ailesi tarafından alınarak toprağa verildi. Mobilya dükkanında çalıştığı öğrenilen Mehmet Ateş'in psikolojik sorunlar yaşadığı, daha önce de intihar girişiminde bulunduğu ileri sürüldü. Nazife Ateş'in okullar tatil olunca ailesinin yanına geldiği belirtildi.

        'ÖLDÜRME FİKRİ DUŞTA AKLIMA GELDİ'

        Polis merkezindeki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen Mehmet Ateş, çıkarıldığı hakimlikte tutuklandı. İfadesinde komşularının düğününden sonra eve geldiklerini ve duş aldığını anlatan Mehmet Ateş, "Önceleri kardeşimi öldürmek istiyordum. Duşta bu düşünce aklıma geldi. İçimden bir ses 'Sen şeytansın, sen deccalsın' diye haykırıyordu. Duştan çıktıktan sonra kız kardeşimin odasına giderken mutfaktan ekmek bıçağını aldım. Kız kardeşime bıçağı sapladığımda 'Anne' diye bağırıp salona kaçtı ama yere serildi. Üzerine oturup bıçağı üst üste sapladım. Gelenlerin yeniden birleştirip kardeşimi yaşatmamaları için organlarını söktüm. Ben sadece kız kardeşimi öldürmek istedim ve bunu başardığım için mutluyum" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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