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        Devrilip sürüklenen motosiklet, turistlere çarptı

        ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde devrilen motosiklet yolda sürüklenerek, yaya geçidindeki 1'i çocuk, 3 Rus turiste çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 17:25 Güncelleme: 08.07.2025 - 17:25
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        Devrilip sürüklenen motosiklet, turistlere çarptı
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        ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde devrilen motosiklet yolda sürüklenerek, yaya geçidindeki 1’i çocuk, 3 Rus turiste çarptı. Turistler ile sürücünün yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, Side Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı’nda meydana geldi. Selman Eryılmaz, yaya geçidindeki Rus turistlere çarpmamak için kullandığı 07 CAJ 880 plakalı motosikletin frenine bastı. Devrilip sürüklenen motosiklet Anna Ahva Kozyrev, Aleksandra Smirnova ve Makap Kozyrev'e (11) çarptı. Turistler çarpmayla, sürücü de asfalta düşerek yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü. Aynı kazada Rus aileden 1’i çocuk 2 kişi de sürüklenen motosikletten refüje çıkarak kurtuldu. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, caddede sürüklenen motosikletin yaya geçidinde Rus turistlere çarpması yer aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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