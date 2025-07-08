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        Manavgat Belediyesi'ne 'rüşvet' operasyonunda şüpheliler adliyede (5)

        İLBAŞKANINDAN TUTUKLAMAYA TEPKİManavgat Adliyesi önünde açıklama yapan CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın tutuklanmasına tepki gösterdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 18:24 Güncelleme: 08.07.2025 - 18:30
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        Manavgat Belediyesi'ne 'rüşvet' operasyonunda şüpheliler adliyede (5)
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        İLBAŞKANINDAN TUTUKLAMAYA TEPKİ

        Manavgat Adliyesi önünde açıklama yapan CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara’nın tutuklanmasına tepki gösterdi. Nail Kamacı, “Niyazi Nefi Kara ve belediye meclis üyelerimiz tutuklandı. Biraz sonra cezaevine gönderilecekler. Manavgatlıların oylarıyla seçilen Belediye Başkanımız, art arda yapılan operasyonlarla bugün cezaevine girecek. Bu tamamen açık bir yanlışlıktır, doğru değildir. Bu yaşananlar, yargının siyasete karıştırılması ve yargı eliyle siyasetin dizayn edilmesidir. Özellikle son iki gündür izlediğimiz belediye meclislerine yönelik operasyonlar, sanki Manavgat halkının vermediği yetkiyi yargı yoluyla almaya çalışmak gibidir. Bu kabul edilemez" dedi.

        ‘CHP OLARAK KINIYORUZ’

        Yapılan tutuklamaların 31 Mart seçimleri ile ilgili olduğunu ifade eden Kamacı, “Gerçekten biz, 31 Mart seçimlerinde Türkiye'nin yüzde 67’sine hükmeden belediye başkanlarımızla AK Parti’li yöneticileri üzmüşüz. Ama şunu görüyoruz ki, AK Parti’li belediyelere hiçbir operasyon yapılmadı, bırakın tutuklamayı, soruşturma bile açılmadı. CHP'li belediyelere ise dosyalara bakan hukukçular, ‘Dosyada elle tutulur hiçbir şey yok’ diyor. Buna rağmen tutuklama kararları veriliyor. Ben hukukçu değilim ama bir belediye meclis üyesi adli kontrolle serbest bırakılıyor, 1 saat sonra ‘Onun da bir eksiği varmış’ denilerek yeniden tutuklanıyor. İşte yargının düştüğü hal bu. Bunu şiddetle kınıyoruz. Burası adliye binası. Burası hukukun, adaletin yeri. Adalet sarayı diyorlar. Ben buraya güvenmek zorundayım. Bu bina sadece Cumhuriyet Halk Partililer için değil, herkes için lazım olabilir. Adalet kimsenin sopası olmamalı. Yapılan bu operasyonu CHP olarak kınıyoruz. Manavgat teslim olmayacak" diye konuştu.

        KARA'NIN EŞİ: NİYAZİ NEFİ KARA'NIN GÜCÜ HALKTIR

        Niyazi Nefi Kara’nın eşi Hacer Kara ise “Niyazi Nefi Kara yoldaşımdır, mücadele arkadaşımdır. Biz devrimci gelenekten gelen insanlarız. Doktor Niyazi Nefi Kara'nın gücü halktır. Önce doktor, sonra halkın vekili, şimdi de halkın başkanıdır ve öyle kalacaktır. Bunun böyle bilinmesini isterim, bu şekilde devam edecektir" dedi.

        ŞU ANA KADAR 10 KİŞİ TUTUKLANDI

        Diğer yandan, 'rüşvet, zimmet, irtikap' suçlamaları kapsamında yapılan operasyonda adliyeye sevk edilen 41 şüpheliden şu ana kadar 10'u tutuklandı. Tutuklananların isimleri şöyle;

        “Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter, Belediye Meclisi Üyeleri Mehmet Tosak, Burak Çeker ve Osman Coşar, iş insanları Kemal Taş, Şükrü İlgın, Mehmet Ali Fansa, Mesut Kara ve İlker Günay.”

        Diğer şüphelilerin adliyedeki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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