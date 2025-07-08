Manavgat Belediyesi'ne 'rüşvet' operasyonunda şüpheliler adliyede (6)

Manavgat Belediyesi'ne yönelik 'zimmet, irtikap ve rüşvet' operasyonu kapsamında gözaltına alınan Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Engin Tüter, Gülsüm Özer, Sıla Ceyhan Berkaya, Manavgat Belediye Spor Yöneticisi Hüseyin Cem Gül, Belediye Meclisi Üyeleri Mehmet Tosak, Mehmet Burak Çeker, Mehmet Çevik, Seval Öz Özgenç ve Osman Coşar, iş insanları Kemal Taş, Şükrü İlgın, Mehmet Ali Fansa, Mesut Kara ve İlker Günay, belediye çalışanları Demir Demir, Mahmut Kenan Sabur, Özel Kalem Müdürü Bulem Şahbaz ile organizasyon şirketi sahibi ⁠Mehmet Okan Kaya tutuklandı. 16 şüpheli adli kontrolle serbest bırakılırken, 6 kişi ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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