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        İki başkan tutuklandı, Akdeniz Belediyeler Birliği seçime gidecek

        AYNI zamanda Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanı olan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile 1'inci başkanvekili Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın tutuklanmasının ardından yeni birlik başkanvekili seçimi yapılacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 13:32 Güncelleme: 09.07.2025 - 13:35
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        İki başkan tutuklandı, Akdeniz Belediyeler Birliği seçime gidecek
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        AYNI zamanda Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanı olan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile 1'inci başkanvekili Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın tutuklanmasının ardından yeni birlik başkanvekili seçimi yapılacak.

        Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın geçen hafta yaptığı rüşvet operasyonları sonrasında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara tutuklanarak cezaevine konuldu. Tutuklama kararlarının ardından iki başkan, İçişleri Bakanlığı tarafından geçici tedbir olarak görevlerinden uzaklaştırıldı.

        Tutuklamaların ardından başkanlığını Muhittin Böcek'in yaptığı 13 ilden, 84 belediye başkanı ve 217 meclis üyesinin bulunduğu Akdeniz Belediyeler Birliği'nde de belirsizlik başladı. Geçen yıl 28 Mayıs'ta yapılan seçimde 193 üyenin oyunu alan Böcek başkan seçilirken, dün tutuklanan Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara da 1'inci başkanvekili, CHP Kepez Meclis Üyesi ve Grup Sözcüsü olan Gökhan Yılmaz ise 2'nci başkanvekili olmuştu.

        Tutuklamaların ardından Muhittin Böcek'in yerine başkanvekili seçilmesi için 20 Temmuz'da toplanması beklenen Akdeniz Belediyeler Birliği Meclis Toplantısı'na 2'nci başkanvekili Kepez Meclis Üyesi Gökhan Yılmaz başkanlık edecek. Toplantıda, Böcek'in yerine birliğin encümen üyesi aynı zamanda Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'in başkanvekili seçilmesi bekleniyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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