Başpehlivan Okulu'dan vefa örneği

KIRKPINAR’da bu yıl başpehlivan olarak altın kemeri Antalya’ya getiren Orhan Okulu, eski takım arkadaşı merhum Ali Altun’un kabrini ziyaret etti.

Bu yıl 664'üncüsü düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde finalde Feyzullah Aktürk’ü yenerek altın kemeri kazanan Başpehlivan Orhan Okulu, memleketi Antalya’ya gelir gelmez vefa örneği sergiledi. Son altın kemerini 2018 yılında Döşemealtı Belediyesi adına güreşirken kazanan Orhan Okulu, o dönem takım arkadaşı olan ve geçen yıl eylül ayında hayatını kaybeden Başpehlivan Ali Altun’un kabrini ziyaret etti. Altun’un Bahçeyaka Mahallesi’nde bulunan Yeniköy Mezarlığı’ndaki kabrine Orhan Okulu ile birlikte, bir dönem Altun’un da hocalığını yapan Kemal Yılmaz ve eski takım arkadaşı başpehlivanlar katıldı. Merhum Ali Altun’un oğlu, babası gibi pehlivan olan Mehmet Altun’un da bulunduğu ziyarette Okulu ve beraberindekiler dua etti.

Altun’un eski takım arkadaşı olduğunu belirten Başpehlivan Okulu, “Biz 2018 yılında Ali abi ile beraberdik. En son Kırkpınar’da altın kemeri aldığımda onunla aynı takımdaydık. 2025 yılında tekrar kemeri almak nasip oldu. Bugün de karşılama töreni öncesi Ali abimin kabrini ziyaret ettik. Döşemaltı’nda beraber antrenman yapıyorduk. Bizde emeği çoktur. Bizim ustamızdı, abimizdi. Bu kemeri aldığımı görse çok sevinirdi" diye konuştu.