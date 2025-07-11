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        Başpehlivan Okulu'dan vefa örneği

        KIRKPINAR'da bu yıl başpehlivan olarak altın kemeri Antalya'ya getiren Orhan Okulu, eski takım arkadaşı merhum Ali Altun'un kabrini ziyaret etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 16:04 Güncelleme: 11.07.2025 - 16:10
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        Başpehlivan Okulu'dan vefa örneği
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        KIRKPINAR’da bu yıl başpehlivan olarak altın kemeri Antalya’ya getiren Orhan Okulu, eski takım arkadaşı merhum Ali Altun’un kabrini ziyaret etti.

        Bu yıl 664'üncüsü düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde finalde Feyzullah Aktürk’ü yenerek altın kemeri kazanan Başpehlivan Orhan Okulu, memleketi Antalya’ya gelir gelmez vefa örneği sergiledi. Son altın kemerini 2018 yılında Döşemealtı Belediyesi adına güreşirken kazanan Orhan Okulu, o dönem takım arkadaşı olan ve geçen yıl eylül ayında hayatını kaybeden Başpehlivan Ali Altun’un kabrini ziyaret etti. Altun’un Bahçeyaka Mahallesi’nde bulunan Yeniköy Mezarlığı’ndaki kabrine Orhan Okulu ile birlikte, bir dönem Altun’un da hocalığını yapan Kemal Yılmaz ve eski takım arkadaşı başpehlivanlar katıldı. Merhum Ali Altun’un oğlu, babası gibi pehlivan olan Mehmet Altun’un da bulunduğu ziyarette Okulu ve beraberindekiler dua etti.

        Altun’un eski takım arkadaşı olduğunu belirten Başpehlivan Okulu, “Biz 2018 yılında Ali abi ile beraberdik. En son Kırkpınar’da altın kemeri aldığımda onunla aynı takımdaydık. 2025 yılında tekrar kemeri almak nasip oldu. Bugün de karşılama töreni öncesi Ali abimin kabrini ziyaret ettik. Döşemaltı’nda beraber antrenman yapıyorduk. Bizde emeği çoktur. Bizim ustamızdı, abimizdi. Bu kemeri aldığımı görse çok sevinirdi" diye konuştu.

        Bir dönem Ali Altun'un da antrenörlüğünü yapan Orhan Okulu’nun ustası Kemal Yılmaz, ilginç bir anıyı anlattı. Antrenör Yılmaz, “Ali ile 3-4 yıl takım arkadaşlığımız oldu. Ali'yi çok severdik. Dostluğumuz zaten bakiydi. 2018 yılında aynı takımda beraber çalıştık ve Ali ile birlikte bu altın kemeri almıştık. Bugün burada Ali için dua okuduk. Ali’yi güreş camiasında sevmeyen kimse yoktu. Karakter olarak çok düzgün bir insandı. İnşallah makamı cennet olsun. Bir güreşte, vefatından sonra sahada birini gördüm. Ali Altun gibi geldi gözüme. Böyle tuhaf oldum. 'Ne oluyor' dedim kendi kendime. Ali de bizi severdi" diye konuştu.

        Başpehlivan Altun’un kendisi gibi pehlivan olan oğlu Mehmet ise ustalarının ziyaretinden duyduğu memnuniyeti “Ustalarıma bu ince düşüncelerinden dolayı teşekkür ediyorum. Ben babama verdiğim bütün sözleri tutacağım" sözleriyle dile getirdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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