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        Gazipaşa-Alanya ile Amsterdam arasında direkt uçuşlar haftada üç güne çıktı

        GAZİPAŞA-Alanya Havalimanı, TUI Netherlands'in Amsterdam'dan gerçekleştirdiği ilk uçuşu törenle karşıladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 17:07 Güncelleme: 11.07.2025 - 17:07
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        Gazipaşa-Alanya ile Amsterdam arasında direkt uçuşlar haftada üç güne çıktı
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        GAZİPAŞA-Alanya Havalimanı, TUI Netherlands’in Amsterdam’dan gerçekleştirdiği ilk uçuşu törenle karşıladı. TUI Netherlands sezon boyunca her perşembe Gazipaşa-Alanya ile Amsterdam arasında karşılıklı hizmet vereceğini duyurdu. Corendon Dutch’ın salı ve cumartesi günleri sunduğu uçuşlarla birlikte bu rota üzerindeki direkt uçuşlar haftada üç güne çıktı.

        TAV Havalimanları tarafından işletilen Gazipaşa-Alanya Havalimanı, TUI Netherlands’in Hollanda’nın başkenti Amsterdam’dan gerçekleştirdiği ilk uçuşu10 Temmuz’da törenle karşıladı. OR3161 sefer sayılı ve B738 tipi uçakla gelen yolcular terminalde çiçeklerle karşılandı. TUI Netherlands’in Amsterdam-Gazipaşa arasında başlayan direkt uçuşları 28 Ağustos’a kadar sürecek. Aynı rotada Corendon Dutch, salı ve cumartesi günleri hizmet veriyordu. TUI Netherlands’in perşembe günleri sunduğu uçuşlarla birlikte, Gazipaşa-Alanya ile Amsterdam arasındaki direkt uçuş sayısı haftada üç güne çıktı.

        TAV Gazipaşa-Alanya Havalimanı Direktörü Ali Özgür Pehlivan “Gazipaşa-Alanya Havalimanı’ndan hizmet veren havayolu sayısını ve uçuş ağımızı genişletmek amacıyla işbirliklerimizi her geçen gün güçlendiriyoruz. Haftanın farklı günlerinde, çeşitli destinasyonlara sunduğumuz uçuşlarla yolcularımıza daha fazla seyahat seçeneği sunmak için çalışıyoruz. Yeni havayollarıyla kurduğumuz iş birlikleri sayesinde, bölgemizin küresel ölçekte erişilebilirliğini artırmak ve turizm potansiyelini geliştirmek amacıyla paydaşlarımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

        2024 yılında 1 milyon 51 bin 608 yolcuya hizmet veren Gazipaşa-Alanya Havalimanı’ndan, 2025 yaz sezonunda 26 Ekim’e kadar dış hatlarda 14 havayoluyla 14 ülkede 21 destinasyona uçuş gerçekleştirilmesi planlanıyor. Havalimanı, 2025 yılının ilk altı ayında ise 385 bin 041 yolcuya hizmet verdi

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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