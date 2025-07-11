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        Özgür Özel Antalya'da (2)

        MUHİTTİNBÖCEK'İ CEZAEVİNDE ZİYARET ETTİCHP Genel Başkanı Özgür Özel, Antalya ziyaretinin ilk durağında, CHP İl Başkanlığını ziyaret etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 17:27 Güncelleme: 11.07.2025 - 17:30
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        Özgür Özel Antalya'da (2)
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        MUHİTTİNBÖCEK’İ CEZAEVİNDE ZİYARET ETTİ

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Antalya ziyaretinin ilk durağında, CHP İl Başkanlığını ziyaret etti. Özgür Özel, ardından 'rüşvet' soruşturması kapsamında tutuklanan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i ziyaret için, Antalya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gitti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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