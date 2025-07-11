Özgür Özel Antalya'da (2)

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Antalya ziyaretinin ilk durağında, CHP İl Başkanlığını ziyaret etti. Özgür Özel, ardından 'rüşvet' soruşturması kapsamında tutuklanan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i ziyaret için, Antalya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gitti.

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