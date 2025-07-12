Manavgat'ta istifa eden meclis üyelerinin yerini yedekler alacak

ANTALYA’da Manavgat Belediyesi'nde yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve istifa eden CHP'li 6 meclis üyesinin istifası İlçe Seçim Kurulu'nca onaylandı ve yerine yedek üyeler göreve davet edildi. CHP'nin 20, AK Parti'nin 10 ve MHP'nin 6 üyesi, pazartesi günü Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın yerine belediye başkan vekilini seçecek.

Manavgat Belediyesi'ne yönelik 'icbar suretiyle irtikap, rüşvet almak ve zimmet' suçlamaları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ve CHP'li 7 belediye meclis üyesinin tutuklanması sonrasında meclis dengeleri değişmişti. CHP'li belediyenin Cumhur İttifakı'na geçme olasılığı üzerine baklava kutusunda 110 bin avro rüşvetle suçüstü yakalanan belediye başkan yardımcısı ve meclis üyesi Mehmet Engin Tüter, meclis üyeleri Mehmet Çevik, Seval Öz Özgenç, Mehmet Tosak, Osman Coşar ve Mehmet Burak Çeker istifa etti. Tutuklu başkan yardımcısı ve meclis üyesi Gülsüm Özer ise istifasını vermedi. İlçe Seçim Kurulu, CHP'nin Yüksek Seçim Kurulu'na yaptığı başvuru sonrasında tutuklu 6 meclis üyesinin istifasını onayladı.

SEÇİM PAZARTESİ GÜNÜ