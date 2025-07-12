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        Manavgat'ta istifa eden meclis üyelerinin yerini yedekler alacak

        ANTALYA'da Manavgat Belediyesi'nde yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve istifa eden CHP'li 6 meclis üyesinin istifası İlçe Seçim Kurulu'nca onaylandı ve yerine yedek üyeler göreve davet edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.07.2025 - 10:32 Güncelleme: 12.07.2025 - 10:35
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        Manavgat'ta istifa eden meclis üyelerinin yerini yedekler alacak
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        ANTALYA’da Manavgat Belediyesi'nde yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve istifa eden CHP'li 6 meclis üyesinin istifası İlçe Seçim Kurulu'nca onaylandı ve yerine yedek üyeler göreve davet edildi. CHP'nin 20, AK Parti'nin 10 ve MHP'nin 6 üyesi, pazartesi günü Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın yerine belediye başkan vekilini seçecek.

        Manavgat Belediyesi'ne yönelik 'icbar suretiyle irtikap, rüşvet almak ve zimmet' suçlamaları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ve CHP'li 7 belediye meclis üyesinin tutuklanması sonrasında meclis dengeleri değişmişti. CHP'li belediyenin Cumhur İttifakı'na geçme olasılığı üzerine baklava kutusunda 110 bin avro rüşvetle suçüstü yakalanan belediye başkan yardımcısı ve meclis üyesi Mehmet Engin Tüter, meclis üyeleri Mehmet Çevik, Seval Öz Özgenç, Mehmet Tosak, Osman Coşar ve Mehmet Burak Çeker istifa etti. Tutuklu başkan yardımcısı ve meclis üyesi Gülsüm Özer ise istifasını vermedi. İlçe Seçim Kurulu, CHP'nin Yüksek Seçim Kurulu'na yaptığı başvuru sonrasında tutuklu 6 meclis üyesinin istifasını onayladı.

        SEÇİM PAZARTESİ GÜNÜ

        Manavgat Belediye Meclisi'nde CHP'li yedek üyeler Kasım Küçükkaya, Halil Ünal, Mustafa Emek, Özgün Göllü, Selma Bülbül ve Adil Baybuğ göreve davet edildi. Belediye Meclisi'nde yarın yapılacak toplantıyla, istifa eden üyelerle ilgili meclis üyelerine bilgi verilecek, pazartesi günü ise İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın yerine belediye başkan vekilliği seçimi yapılacak. Manavgat Belediye Meclisi'nde CHP'nin 20, AK Parti'nin 10 ve MHP'nin 6 üyesi yer alıyor.

        SÜREÇ TAMAMLANDI

        Manavgat Adliyesi önünde dün CHP Antalya Milletvekilleri Sururi Çorabatır, Aliye Coşar, Cavit Arı ve Mustafa Erdem basın açıklaması yaptı. Milletvekili Arı, "Manavgat Belediye Meclis üyelerimiz ile ilgili 3 gündür devam eden süreç Yüksek Seçim Kurulu'nun vermiş olduğu kararla tamamlandı. Hukuka, adalete ve Manavgat halkının iradesine uygun bir sonuç alınmıştır. Manavgat'ımız için ve partimiz için hayırlı olsun" dedi.

        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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