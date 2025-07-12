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        Baba ile oğulun öldüğü kaza güvenlik kamerasında

        ANTALYA'da sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobilin, kaldırımda yürüyen Yunus Tekerci (38) ile oğlu Adem Efe Tekerci'ye (8) çarparak ölümüne neden olduğu kazanın güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.07.2025 - 12:38 Güncelleme: 12.07.2025 - 12:40
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        Baba ile oğulun öldüğü kaza güvenlik kamerasında
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        ANTALYA'da sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobilin, kaldırımda yürüyen Yunus Tekerci (38) ile oğlu Adem Efe Tekerci'ye (8) çarparak ölümüne neden olduğu kazanın güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.

        Kaza, dün saat 01.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Pınarbaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki lunapark önünde meydana geldi. Sakıp Sabancı Bulvarı istikametinden gelen Caner S’nin kontrolünü yitirdiği 34 GU 5081 plakalı otomobil, refüje çarptı. Savrulan otomobil, lunaparktan çıkan ve eve dönmek üzere kaldırımda yürüyen Yunus Tekerci ile oğlu Adem Efe Tekerci'ye çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri Adem Efe Tekerci'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan ve ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan baba Yunus Tekerci de doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

        'DEPREMDEN ÇIKTIN, BURAYA NİYE GELDİN'

        Antalya'da otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren Yunus Tekerci ile oğlu Adem Efe Tekerci'nin cenazeleri, yakınları tarafından morgdan dün alındı. Adem Efe'nin babaannesi Şerife Tekerci, cenazeyi gördükten sonra kapı önünde oturup, dizlerini dövdü. Anneannesi ise "Yavrum yavrum, annem annem. Depremden çıktın, buraya niye geldin" diyerek feryat etti.

        Oğlunu Hatay’da deprem enkazından sağ salim çıkardığını belirten Çağla Öz ise "Sağlam gönderdiğim oğlumun cenazesini aldım. Biten bir tek hayat değil, biten benim de hayatım. Ben de öldüm, benim de canımı aldılar. Çocuğumu karneden sonra babasına teslim etmiştim. Ben oğluma gözüm gibi bakıyordum. Onun için her şeyi yaptım. Ama yine de onu koruyamadım. Ben oğlumu geri istiyorum" dedi.

        BABASI LUNAPARKA GETİRMİŞ

        TIR şoförlüğü yapan Yunus Tekerci'nin 2 yıl önce boşandığı, velayeti annesinde olan ve İzmir Sabiha Gökçen İlköğretim Okulu 2’nci sınıf öğrencisi oğlunu İzmir'deki evlerinden 3 gün önce alıp Antalya'ya geldikleri, kazanın lunapark çıkışı yaşandığı öğrenildi. Baba ile oğlunun cenazeleri, Burdur'un Bucak ilçesinde toprağa verildi.

        Yunus Tekerci ve oğlu Adem Efe Tekerci'nin hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Görüntülerde Caner S.'nin kullandığı otomobil refüje çarptıktan sonra kaldırıma doğru gidip Yunus Tekerci ve oğlu Adem Efe Tekerci'ye çarptığı görüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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