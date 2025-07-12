Baba ile oğulun öldüğü kaza güvenlik kamerasında

ANTALYA'da sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobilin, kaldırımda yürüyen Yunus Tekerci (38) ile oğlu Adem Efe Tekerci'ye (8) çarparak ölümüne neden olduğu kazanın güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.

Kaza, dün saat 01.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Pınarbaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki lunapark önünde meydana geldi. Sakıp Sabancı Bulvarı istikametinden gelen Caner S’nin kontrolünü yitirdiği 34 GU 5081 plakalı otomobil, refüje çarptı. Savrulan otomobil, lunaparktan çıkan ve eve dönmek üzere kaldırımda yürüyen Yunus Tekerci ile oğlu Adem Efe Tekerci'ye çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri Adem Efe Tekerci'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan ve ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan baba Yunus Tekerci de doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

'DEPREMDEN ÇIKTIN, BURAYA NİYE GELDİN'

Antalya'da otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren Yunus Tekerci ile oğlu Adem Efe Tekerci'nin cenazeleri, yakınları tarafından morgdan dün alındı. Adem Efe'nin babaannesi Şerife Tekerci, cenazeyi gördükten sonra kapı önünde oturup, dizlerini dövdü. Anneannesi ise "Yavrum yavrum, annem annem. Depremden çıktın, buraya niye geldin" diyerek feryat etti.