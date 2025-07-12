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        Tarladaki 120 ton karpuzunu hayrına dağıttı

        ANTALYA'nın Serik ilçesinde üretici Ramazan Gaffar tarlasında toplamadığı 120 ton civarında karpuzu, sosyal medyadan çağrı yapıp gelenlere hayrına dağıttı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.07.2025 - 12:40 Güncelleme: 12.07.2025 - 12:45
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        Tarladaki 120 ton karpuzunu hayrına dağıttı
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        ANTALYA'nın Serik ilçesinde üretici Ramazan Gaffar tarlasında toplamadığı 120 ton civarında karpuzu, sosyal medyadan çağrı yapıp gelenlere hayrına dağıttı.

        Serik ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde 10 dönüme ektiği karpuzu hasat döneminde toplamayan Ramazan Gaffar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ihtiyaç sahiplerinin istediği kadar karpuzu satmamak şartıyla tarladan alabileceğini duyurdu. Paylaşım sonrası, tanıdıklarına da tarladaki karpuzu hayrına dağıtacağını belirten Gaffar'ın arazisi çok sayıda ziyaretçiyi ağırladı. Tarladaki yaklaşık 120 ton karpuz, 2 günde tükendi.

        İlçede fide üreticiliği ve çiftçilik yapan Gaffar, "10 dönüme karpuz ektim. Yaklaşık 400 bin lira masrafım oldu. İhracat ürünü olarak satmayı düşünüyordum. Piyasada karpuzun çok fazla olmasından dolayı satmak yerine hayrıma dağıtmayı istedim. Karpuzlarım çok büyük ve tadı güzeldi. Sosyal medya hesabımdan isteyenin başkasına satmamak şartıyla ihtiyacı kadar karpuzu tarladan alabileceğini duyurdum. Tanıdıklarına da haber verip, daha fazla kişinin duymasına çaba gösterdim. Tarlada toplamadığım karpuzu bozulmaması için hayrına dağıttım. Hayır için dağıttığım karpuzu alanların tadını beğenmesi beni çok mutlu etti. Tarladaki karpuz 2 günde bitti" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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