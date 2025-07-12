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        Antalya'da bunaltan sıcaklıkta sahiller doldu

        SICAK havanın hakim olduğu Antalya'da gölgede sıcaklık 34 derece oldu, yerli ve yabancı turistler sabah saatlerinden itibaren Konyaaltı Sahili'ne akın ettiMeteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre bugün Antalya'da gölgede sıcaklık 34 dereceye kadar yükseldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.07.2025 - 15:11 Güncelleme: 12.07.2025 - 15:11
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        Antalya'da bunaltan sıcaklıkta sahiller doldu
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        SICAK havanın hakim olduğu Antalya'da gölgede sıcaklık 34 derece oldu, yerli ve yabancı turistler sabah saatlerinden itibaren Konyaaltı Sahili'ne akın etti

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre bugün Antalya'da gölgede sıcaklık 34 dereceye kadar yükseldi. Sıcak havadan bunalan yerli ve yabancı turistler serinlemek için sabah saatlerinden itibaren sahillere akın etti. Kentte nem oranı en yüksek yüzde 71'i görürken sıcaktan ve nemden bulananlar Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk oluşturdu.

        Günün erken saatlerinden itibaren sahile gelen tatilciler, yüzerek sıcak havadan korunmaya çalıştı. Bazı vatandaşlar gruplar halinde denizin içinde top oynarken bazıları ise denizin kenarında oturmayı tercih etti. Güneş ışınlarının dik geldiği öğle saatlerinde ise sahildeki yürüyüş yolu ve güneşli alanlar büyük oranda boş kaldı. Tatilciler şemsiyelerini kurarak gölgelik alanlarda vakit geçirdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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