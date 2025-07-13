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        İnsanların ilgisi, yumurtlamak isteyen caretta carettayı denize geri döndürdü

        ANTALYA'nın Lara Sahili'nde gece saatlerinde yumurtlamak amacıyla kıyıya çıkmak istediği değerlendirilen caretta caretta, çevresini saran insanların ilgisi nedeniyle denize geri döndü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.07.2025 - 10:48 Güncelleme: 13.07.2025 - 10:48
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        İnsanların ilgisi, yumurtlamak isteyen caretta carettayı denize geri döndürdü
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        ANTALYA’nın Lara Sahili’nde gece saatlerinde yumurtlamak amacıyla kıyıya çıkmak istediği değerlendirilen caretta caretta, çevresini saran insanların ilgisi nedeniyle denize geri döndü.

        Dün gece saatlerinde Antalya’nın Lara bölgesinde yer alan bir işletmenin önündeki sahile doğru yaklaşan deniz kaplumbağası, kıyıya çıkmak üzereyken etraftaki insanlar tarafından fark edildi. Sahile çıkan caretta carettayı gören bazı kişiler yanına giderek hayvana dokunmaya çalıştı. Yoğun ilgiden rahatsız olduğu gözlenen kaplumbağa, kıyıya tam çıkamadan denize yöneldi. Bazı vatandaşların carettaya ekmek atmaya çalıştığı görüldü. Sahile yumurtlamak amacıyla çıkmak istediği değerlendirilen caretta caretta, kalabalık nedeniyle sahilden uzaklaştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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