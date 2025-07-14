Manavgat Belediyes'nde CHP'nin adayı Çiçek başkan vekili oldu

Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ve 7 CHP’li meclis üyesinin tutuklanmasının ardından Side Ek Hizmet Binası'nda meclis toplantısı yapıldı. Toplantıda başkan vekili seçimi gerçekleştirildi. Seçimde CHP grubunun adayı Mehmet Çiçek, AKP ve MHP grubunun adayı Süleyman Öz oldu. Tüm üyelerin katıldığı oylamada, Mehmet Çiçek 20 oyla yeni meclis başkan vekili seçildi. Süleyman Öz 16 oy aldı.

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