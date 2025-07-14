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        Manavgat Belediyesi'nde CHP'nin adayı Çiçek başkan vekili oldu

        MANAVGAT Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ve 7 CHP'li meclis üyesinin tutuklanmasının ardından gerçekleştirilen meclis toplantısında CHP grubunun adayı Mehmet Çiçek, 20 oyla yeni meclis başkan vekili seçildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 16:59 Güncelleme: 14.07.2025 - 17:05
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        Manavgat Belediyesi'nde CHP'nin adayı Çiçek başkan vekili oldu
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        MANAVGAT Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ve 7 CHP'li meclis üyesinin tutuklanmasının ardından gerçekleştirilen meclis toplantısında CHP grubunun adayı Mehmet Çiçek, 20 oyla yeni meclis başkan vekili seçildi.

        Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ve 7 CHP’li meclis üyesinin tutuklanmasının ardından Side Ek Hizmet Binası'nda meclis toplantısı yapıldı. Toplantıda başkan vekili seçimi gerçekleştirildi. Seçimde CHP grubunun adayı Mehmet Çiçek, AKP ve MHP grubunun adayı Süleyman Öz oldu. Tüm üyelerin katıldığı oylamada, Mehmet Çiçek 20 oyla yeni meclis başkan vekili seçildi. Süleyman Öz 16 oy aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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