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        Aracıyla hayvana çarpıp kaçmanın cezası 10 bin 385 TL

        ANTALYA Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde yer alan Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) polisi olarak bilinen ekipler, hayvanlara karşı işlenen suçlara yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 09:39 Güncelleme: 15.07.2025 - 09:45
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        Aracıyla hayvana çarpıp kaçmanın cezası 10 bin 385 TL
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        ANTALYA Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde yer alan Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) polisi olarak bilinen ekipler, hayvanlara karşı işlenen suçlara yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. HAYDİ ekipleri, hayvana çarpan sürücünün onu en yakın veteriner kliniğine götürmesi halinde ilk müdahalenin ücretsiz olduğunu hatırlatarak, yardım etmeden kaçan sürücülere 10 bin 385 TL para cezası uygulandığı uyarısında bulundu.

        Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği, kamuoyunda HAYDİ polisi olarak bilinen ekipleriyle, hayvanlara ve çevreye yönelik suçlara karşı 7 gün 24 saat görev yapıyor. Hayvanlara kötü muamele, yasa dışı hayvan dövüşleri, çevre kirliliği ve trafik kazalarında yaralanan hayvanlara müdahale eden ekipler, vatandaşların HAYDİ uygulaması, 112, CİMER ve sosyal medya üzerinden yaptığı ihbarlara yanıt veriyor. 2025 yılının ilk altı ayında Antalya merkezde 308 ihbar değerlendirilirken, yetkililer tarafından özellikle trafik kazalarında yaralanan hayvanlara ilişkin farkındalık çağrısı yapıldı. HAYDİ ekipleri, hayvana çarpan sürücünün en yakın veteriner kliniğine götürmesi halinde ilk müdahalenin ücretsiz olduğunu hatırlatarak, yardım etmeden kaçanlara ise 10 bin 385 TL para cezası uygulandığını kaydetti.

        VETERİNER MÜDAHALESİ ÜCRETSİZ

        HAYDİ polisi Mustafa Sapmaz, hayvana çarpan vatandaşların çoğunun yanlış bilgiyle hareket ettiğini belirtti. Sapmaz, “Trafik kazasında yaralanan bir hayvan, vatandaşlar tarafından en yakın özel veteriner kliniğine götürüldüğünde ilk müdahale ücretsiz yapılıyor. Bu konuda belediyeyle koordineli çalışıyoruz. Ancak birçok kişi ücret ödeyeceğini zannederek olay yerini terk ediyor. Bu durumda, hayvana çarpıp kaçtığını tespit edilen vatandaşa 10 bin 385 TL idari para cezası uygulanıyor" diye konuştu. Hayvanların kaza sonrası yalnız bırakılmasının hem vicdani hem de hukuki sorumluluk doğurduğunu söyleyen Sapmaz, “Kazaya karışan hayvanı bırakıp kaçmak, onu ölüme terk etmektir" dedi.

        GÜNLÜK ORTALAMA 10 İHBAR

        HAYDİ timine ulaşan ihbarlar arasında asılsız olanlar da bulunduğunu belirten Sapmaz, “İhbarın gerçek olmadığı anlaşılırsa yalnızca kaydı kapatıyoruz. Asılsız ihbarlara cezai işlem uygulanmıyor. Ancak vatandaşların sorumlulukla hareket etmesi önemli. Günlük ortalama 8 ila 12 arasında ihbar alıyoruz. Antalya'da özellikle yaz aylarında ihbar sayıları artıyor" diye konuştu.

        HAYVANSEVER POLİSLERDEN OLUŞAN ÖZEL EKİP

        HAYDİ polisi Onur Avcı ise bu birimin gönüllülük esasına dayalı çalıştığını vurguladı. Avcı, “Hayvan psikolojisini anlayan, hayvanla iletişim kurabilen, ilk yardım bilgisi olan polisler görev alıyor. Personelimiz, hayvan davranışı, yaklaşımı, doğa ve çevre mevzuatı ile ilgili yaklaşık 15 günlük özel eğitim aldıktan sonra sahaya çıkıyor" dedi.

        YEŞİL ALANLARDA DA HAYDİ TİMİ GÖREVDE

        HAYDİ ekipleri, özellikle yaz aylarında artan orman yangını riskine karşı sorumluluk alanlarında bulunan yeşil bölgelerde de devriye görevi yürütüyor. Bu alanlarda olası yangın tehlikelerine karşı erken farkındalık oluşturulması hedeflendiğini aktaran polis memuru Mustafa Sapmaz, “Yaz dönemi bizim için teyakkuzda olduğumuz bir dönem. Kırsal bölgelerde yangın riski yüksek. Biz de ekip olarak yeşil alanların kontrolünü yapıyor, şüpheli durumları ilgili kurumlara bildiriyoruz. Özellikle vatandaşların da duyarlı olması gerekiyor. Bazı şartlarda önüne geçemiyoruz ama çoğu zaman dikkatle felaketin önüne geçiyoruz" dedi. Sapmaz, ekiplerin orman yangınlarına karşı duyarlılık gösterdiğini, ilgili kurumlarla iş birliği içinde çalışıldığını, vatandaşlardan da doğaya yönelik dikkatli olmalarını beklediklerini vurguladı.

        MÜDAHALE EDİLEN DURUMLAR

        HAYDİ ekipleri, Türk Ceza Kanunu ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında hem adli hem de idari işlemler yapıyor. Adli işlemler kapsamında sahipli hayvana zarar verme, hayvanları zehirleme, hayvanları pornografik içerikte kullanma, hayvanları dövüştürme; idari işlemler kapsamında kötü muamele, yasaklı ırkların sergilenmesi ve gezdirilmesi, trafik kazasında yardım etmeden olay yerini terk etmek, hayvan dövüşü düzenlemek (horoz, köpek vs.), hayvan kaynaklı gürültü olaylarında işlem yapılıyor.

        1 MİLYON 159 BİN 565 TL İDARİ YAPTIRIM CEZASI

        HAYDİ adlı mobil uygulama üzerinden vatandaşlar hayvanlara veya doğaya yönelik ihlalleri kolayca bildirebiliyor. Uygulama üzerinden gönderilen ihbarlara fotoğraf ve video da eklenebiliyor. 2025'in ilk altı ayında 167 ihbar HAYDİ uygulamasından, 104 ihbar 112 Acil Çağrı Merkezi'nden, 22 ihbar CİMER üzerinden, 7 telefonla, 3 şahsen, 5 e-posta ile ulaşıldığı, toplam 308 ihbarın tamamı değerlendirilerek, adli ve idari işlemlerin yapıldığı kaydedildi. HAYDİ ekipleri kurulduğundan bu yana Antalya'dan 5 bin 648 ihbar gelirken, bu ihbarlar sonucunda 1 milyon 159 bin 565 TL idari yaptırım cezası uygulandığı belirtildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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