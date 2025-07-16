Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Bahçe sulama suyu kesilen emekli öğretmen, ağaçlarının kurumasından korkuyor

        ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde emekli öğretmen Yusuf Arslan'ın (65) evinin bulunduğu arazi tapu kaydında 'arsa' olarak belirtildiği için sulama suyu kesildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 10:45 Güncelleme: 16.07.2025 - 10:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bahçe sulama suyu kesilen emekli öğretmen, ağaçlarının kurumasından korkuyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde emekli öğretmen Yusuf Arslan'ın (65) evinin bulunduğu arazi tapu kaydında 'arsa' olarak belirtildiği için sulama suyu kesildi. Bahçesinde yıllardır meyve yetiştiren Arslan, sulayamadığı ağaçlarının kurumasından korkuyor.

        Türkiye'nin çeşitli yerlerinde öğretmenlik yapan 2 çocuk babası Yusuf Arslan, 2018 yılında emekli olduktan sonra memleketi Manavgat ilçesi Yeniköy Mahallesi'ne yerleşti. Ailesinden miras kalan 1,5 dönümlük arazide daha önce yaptırdığı evde yaşamaya başlayan Arslan, kuru ve ağaçsız bahçesine fidan dikmeye karar verdi. Bahçesine dikeceği zeytin, portakal, limon, nar gibi ağaçları belirleyen Yusuf Arslan, sulanması için mahallede yaşayan diğer vatandaşların yaptığı gibi 2020'de Devlet Su İşleri'ne (DSİ) başvurarak, bahçesine su bağlanmasını talep etti. 2021'de DSİ'ye ait kapalı devre sulama sisteminden su bağlanan Arslan, her sene beyanname verip parasını ödeyerek, damlama yöntemiyle suyu kullanmaya başladı.

        SULAMA BİRLİĞİ SUYU KESTİ

        Bu sene ocak ayından itibaren DSİ'ye ait sulama yetkilerinin bir kısmı Doğu Antalya Sulama Birliği'ne devredildi. Sulama birliği yetkilileri, görev sahasında 5403 Sayılı Kanun'a göre yaptıkları incelemede, Yeniköy Mahallesi'nde bazı yerlerin tapuda arsa olarak geçtiğini tespit ederek, su bağlantılarını kesti. Suyun kesilmesi üzerine Doğu Antalya Sulama Birliği ve DSİ nezdinde yaptığı girişimlerden sonuç alamayan Yusuf Arslan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) yaşadıklarını anlatan dilekçeyle başvurdu. CİMER başvurusunun ardından Arslan'a, DSİ 13'üncü Bölge Müdürlüğü tarafından verilen cevapta, 5403 Sayılı Kanuna göre tarımsal arazilerin belirlendiği, arsa vasfında olduğu için suyunun kesildiği belirtildi.

        CİMER BAŞVURUSUNA DSİ'DEN CEVAP

        Bu sene sulama birliğine beyanname verdiğini aktaran Yusuf Arslan, "Su konusunda mart ayında birliğe beyanname veriliyor. Beyannamemi verdim. Bana 'Su vermeyeceğiz' demediler. Beyannamemi aldılar. Su dönemi geldi, vanamı açtım, su yok. Dilekçe verdim, bana 'Senin orası arsa. Orayı biz sulama dışında tuttuk' dediler" dedi.

        'TAPUDA ARSA GEÇİYOR AMA İMAR YOK, KANALİZASYON YOK'

        5403 Sayılı Kanunu açıp okuduğunu dile getiren Arslan, şunları söyledi:

        "Kanunda beni ilgilendiren maddeyi buldum. Kanunda, 'Tarım alanı dışı araziler' olarak tanımlanan araziler; 12 ay kar altında kalan yerler, dere yatakları, kum yatakları, turizm alanları, dağlık bölgeler ve imara açılmış, planlı yerler, yani arsalar olarak belirlenmiş. Burası bir orman köyü, burada altyapı yok, burası çiftçilikle geçinen bir köy. Burada kanalizasyon yok, imar yok. Burası hasbelkader 1960'lı yıllarda tapu yazılırken 'arsa' olarak kaydedilmiş. Tek sebep bu. Benim evimin önünde 1,5 dönüm yer var. Tapuda arsa yazıyor diye hiçbir şey dikmeyeyim mi?"

        'AĞAÇLARIM KURUMAYA BAŞLADI'

        Köyde bazı yerlere su verildiğini, bazı yerlere verilmediğini dile getiren Yusuf Arslan, ağaçlarının kurumaya başladığını söyledi. Yetkililerden yardım beklediğini anlatan Arslan, "2021 yılından bu yana beyannamemizi vererek, ücretimizi ödeyerek, görüldüğü gibi bir damla bile suyu zayi etmeden ağaçlarımızı kapalı devre sulama sistemiyle suluyorduk. Burada 100'e yakın ağacım var. Yenidünya ağacı var, kamkat ağacı var, nar ağacı var, limon ağaçlarım var. Portakal var ve çeşitli türlerde zeytin ağaçlarım var. Yaklaşık 40 zeytin ağacı var. Bu sene 1 ton zeytin aldım buradan. Yeni zeytin ağaçları diktim. 2 yıllık ağaçlar. Haftalık su ihtiyaçları var. Kovalarla su döktüm yoksa kuruyacaklardı. Dal uçlarından da belli, artık kurumaya başladı" ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ayşe'nin cansız bedenini valizle taşıdılar!
        Ayşe'nin cansız bedenini valizle taşıdılar!
        "Falaaddin" ve "Binnaz"a soruşturma!
        "Falaaddin" ve "Binnaz"a soruşturma!
        Bizi bekleyen gizli tehlikeye: Elektrikli araçlar
        Bizi bekleyen gizli tehlikeye: Elektrikli araçlar
        Bakan Şimşek'le ilgili faiz iddialarına yalanlama
        Bakan Şimşek'le ilgili faiz iddialarına yalanlama
        Kritik tarih 21 Temmuz!
        Kritik tarih 21 Temmuz!
        Murat Çalık Adli Tıp'a sevk edildi
        Murat Çalık Adli Tıp'a sevk edildi
        Birbirinden ilginç 10 mimari tasarım!
        Birbirinden ilginç 10 mimari tasarım!
        Başkentte zincirleme kaza! Yaralılar var!
        Başkentte zincirleme kaza! Yaralılar var!
        Hakan için transfer açıklaması!
        Hakan için transfer açıklaması!
        Süresiz nafaka AYM'ye taşındı! Aile mahkemesi “Anayasa’ya aykırı” dedi
        Süresiz nafaka AYM'ye taşındı! Aile mahkemesi “Anayasa’ya aykırı” dedi
        Şarköy'de başladı! Yerleşim yerlerine ilerliyor
        Şarköy'de başladı! Yerleşim yerlerine ilerliyor
        Cumhuriyetçilerden Ukrayna konusunda 'U' dönüşü
        Cumhuriyetçilerden Ukrayna konusunda 'U' dönüşü
        Bolu'da köyde büyük yangın! Evler küle döndü, hayvanlar öldü
        Bolu'da köyde büyük yangın! Evler küle döndü, hayvanlar öldü
        Fenerbahçe'ye kötü haber: Asensio
        Fenerbahçe'ye kötü haber: Asensio
        İrem ile Furkan tatilde
        İrem ile Furkan tatilde
        Sağanak yağmur, fırtına ve toz taşınımı
        Sağanak yağmur, fırtına ve toz taşınımı
        Galatasaray'dan Ederson bombası!
        Galatasaray'dan Ederson bombası!
        Dedemin Kürt raporu
        Dedemin Kürt raporu
        "Fed faizini düşürün"
        "Fed faizini düşürün"
        İran halılarındaki semboller ne anlatıyor?
        İran halılarındaki semboller ne anlatıyor?

        Benzer Haberler

        Uzaktan kumandalı can simitleriyle hayat kurtarıyorlar
        Uzaktan kumandalı can simitleriyle hayat kurtarıyorlar
        Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gü...
        Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gü...
        Antalya'da hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştığı kaza güvenlik kame...
        Antalya'da hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştığı kaza güvenlik kame...
        Antalya'da 2 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında
        Antalya'da 2 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında
        GÜNCELLEME - Antalya'da otluk alanda çıktıktan sonra evlere sıçrayan yangın...
        GÜNCELLEME - Antalya'da otluk alanda çıktıktan sonra evlere sıçrayan yangın...
        Antalya'da otluk alanda çıkan yangın evlere sıçradı
        Antalya'da otluk alanda çıkan yangın evlere sıçradı